Madeleine McCann, 15 años desaparecida: todas las claves de caso

El 3 de mayo de 2007, la pequeña Madeleine McCann desapareció, con tan solo tres años, del apartamento donde estaba pasando las vacaciones con su familia en el Algarve, al sur de Portugal. De eso hace ya más de 15 años, todavía el caso permanece abierto y las pruebas apuntan a un sospechoso.

En un inicio, en el piso encontraron gotas de sangre que pertenecían a la desaparecida, por lo que los investigadores creen que fue golpeada. Sin embargo, no eran suficientes para poder esclarecer si había sido asesinada o solo secuestrada.

Los padres fueron descartados como sospechosos en 2009

A pesar de que en un principio la investigación cursó en torno a los padres de la niña, en 2009, finalmente fueron descartados como los culpables de la desaparición de Madeleine. A su vez se invirtieron millones de euros para investigar a decenas de personas, delincuentes sexuales e, incluso, se barajó la posibilidad de que hubiera sido raptada para ser vendida en Marruecos.

Un inglés fue uno de los primeros sospechosos

Un hombre inglés también fue señalado como sospechoso de haberse llevado a Madeleine. Por aquel entonces vivía con su madre muy cerca del apartamento turístico en el que fue vista por última vez, aproximadamente a unos 100 metros. Pero fue descartado a los 14 meses, después de registrar su casa y finca.

De hecho, el hombre presentó una denuncia a la prensa inglesa por la que tuvieron que pagarle más de 700.000 euros.

El teléfono de Christian Brueckner lo sitúa en el lugar de la desaparición

Ahora, todas las pruebas apuntan como responsable de la desaparición y posible asesinato de Madeleine McCann a Christian Brueckner, un alemán acusado de varios delitos, entre ellos, por abusar de menores y que actualmente se encuentra cumpliendo condena por tráfico de drogas en una prisión alemana.

El foco se puso sobre Brueckner debido a que la policía consiguió situarle en la zona del suceso gracias a su teléfono móvil. Asimismo, se supo que estuvo hablando por teléfono durante media hora en el momento critico de la desaparición de Madeleine.

Nuevas pruebas en el caso de Madeleine McCann

Por otra parte, Hans-Christian Wolters, el investigador al frente del caso , ha informado de que hay "nuevos hechos y nuevas pruebas" del caso", según recoge el diario 'The Sun'. Pruebas que no son forenses, pero que les permite estar seguros de que "él es el asesino de Madeleine McCann".

Estamos seguros de que mató a Madeleine

"Estamos seguros de que mató a Madeleine", alegó Wolters durante una entrevista con la periodista portuguesa Sandra Felgueiras, en 'Investigação Sábado'. La periodista le preguntó por los rumores que indican que se habían encontrado fibras del pijama rosa de Winnie the Pooh que llevaba la McCann el día de la desaparición en la caravana del sospechoso.

Y a pesar de que en un principio el investigador se negó a responder diciendo que no puede revelar detalles de la investigación aunque "no quiere negarlo", más tarde, agregó, que no puede hablar sobre ello "porque el sospechoso aún no ha sido informado".