Macron presenta la nueva mili voluntaria en Francia como respuesta a "las amenazas crecientes"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado un paso decisivo en materia de defensa al anunciar la creación de un nuevo servicio militar voluntario que entrará en vigor en el verano de 2026. Sin duda es una respuesta directa a las "crecientes amenazas" que enfrenta Europa, como la presión rusa derivada de la guerra en Ucrania. Por eso, Macron busca reforzar esa preparación nacional.

Voluntario... y para tareas dentro del país

El llamado Servicio Nacional Voluntario (SNV) estará abierto a todos los franceses y francesas mayores de 18 años. Los que lo acepten tendrán un compromiso de diez meses, remunerado entre 900 y 1.000 euros mensuales. Tras este periodo, pasarán a formar parte de la reserva operativa del ejército, lo que permitirá su movilización para misiones concretas. Eso sí, los voluntarios no serán enviados a operaciones en el extranjero, serán misiones más sencillas, como tareas de vigilancia dentro del territorio nacional.

Las tensiones geopolíticas

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Francia, al igual que otros miembros de la OTAN, ha reforzado su postura defensiva ante lo que considera un deterioro acelerado del entorno estratégico europeo. El Estado Mayor francés ha advertido repetidamente de los riesgos de futuros conflictos híbridos y escenarios de confrontación hacia 2030, lo que ha impulsado la necesidad de aumentar la preparación civil y militar. Por eso Macron ha insistido en que el país debe reconstruir un "pacto entre el ejército y la nación" que permita afrontar unidos los desafíos venideros.

El presidente explicó también que recuperar el antiguo sistema de conscripción obligatoria, suspendido en 1997, no sería viable ni eficiente. El modelo voluntario es más flexible, sostenible y adaptado a las capacidades actuales del ejército.

En sus primeras fases, el SNV aspira a incorporar a unos 3.000 jóvenes por año, con el objetivo de alcanzar las 50.000 incorporaciones anuales en 2035. Un refuerzo sustancial para el dispositivo de reserva, que actualmente cuenta con 45.000 efectivos, complementando a los aproximadamente 200.000 militares profesionales en servicio activo.