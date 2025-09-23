Macron hace efectivo el reconocimiento del Estado palestino en una conferencia de la ONU marcada por el boicot de EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes el reconocimiento oficial del Estado de Palestina durante la apertura de una conferencia internacional celebrada en la sede de la ONU para impulsar la solución de los dos Estados. El mandatario adelantó además que otros cinco países se sumarán a esta decisión en las próximas horas dentro del mismo foro.

El anuncio de Macron fue recibido con una prolongada ovación en la sala de la Asamblea General. "Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca se despide de nada, como escribió Mahmud Darwish, un pueblo con raíces históricas profundas y con dignidad", subrayó el jefe del Elíseo.

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el primer día", recordó Macron. "Este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

Macron dijo que su país está listo para abrir una embajada como tal en Palestina, pero la condicionó a que primero el movimiento Hamás libere al casi medio centenar de rehenes que aún tiene en su poder, y de los que se sospecha que la mitad están muertos. Por otra parte, Macron anunció que cinco países más se sumarán en las próximas horas al reconocimiento del Estado palestino: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino.

Con todos estos nombres, el número de países que reconocen el Estado de Palestina va a subir hasta 157, del total de 193 estados miembros de la ONU. Sin embargo, entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Países Bajos, que sostienen que ese reconocimiento debe hacerse de acuerdo en concertación con Israel.