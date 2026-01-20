Macron se cansa de Trump y llama a Europa a restringir el mercado a EEUU: "Preferimos el respeto a los abusones"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha cargado contra Donald Trump y ha llamado a Europa a utilizar todos los instrumentos a su alcance, incluidos los comerciales, para responder a la ofensiva de Estados Unidos. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario ha querido dejar claro que la Unión Europea no aceptará amenazas ni chantajes y ha advertido de que ceder ante ellas conduciría a la "vasallización" del continente.

"Preferimos el respeto a los abusones. Preferimos el Estado de derecho a la brutalidad", ha afirmado Macron en una intervención, en la que ha criticado la política de presión del presidente estadounidense. Trump ha amenazado con imponer aranceles masivos a productos europeos, incluidos vinos y champanes franceses con tasas de hasta el 200%, si la UE no acepta que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

Mientras otros líderes europeos han optado por un tono más prudente para evitar una escalada del conflicto transatlántico, Macron ha marcado perfil propio. Francia y Europa, dice, no aceptarán "pasivamente la ley del más fuerte" y seguirán defendiendo la soberanía territorial y el Estado de derecho en un mundo que, a su juicio, se desliza hacia la ausencia de reglas.

El presidente francés no descarta una respuesta contundente por parte de la UE. Entre las opciones sobre la mesa figura la reactivación de aranceles sobre unos 93.000 millones de euros en productos estadounidenses, congelados tras el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano, así como el posible uso por primera vez del Instrumento Anticoerción. Este mecanismo permitiría limitar el acceso de empresas estadounidenses a concursos públicos o restringir servicios como las grandes plataformas tecnológicas. Macron ha calificado de "una locura" haber llegado a este punto.

La tensión se disparó después de que Trump publicara en su red social Truth Social mensajes privados intercambiados con Macron. En esos mensajes, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes del entorno del presidente francés, Macron expresaba su incomprensión ante la estrategia estadounidense sobre Groenlandia y proponía incluso celebrar una reunión del G7 para abordar el conflicto.

Trump, por su parte, respondió redoblando la presión. Además de reiterar su amenaza de aranceles del 200% a los vinos franceses, se mostró molesto por la negativa de París a sumarse a un proyecto de "Consejo de Paz" impulsado por Washington y que, según Francia, podría debilitar el papel de Naciones Unidas.

En Bruselas, los líderes europeos han reaccionado convocando para este jueves una cumbre de emergencia centrada en Groenlandia y en la respuesta común a las amenazas comerciales de Estados Unidos. Desde Davos, Macron insistió en que Europa no debe privarse de ningún instrumento para protegerse.