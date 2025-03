Macron anuncia una misión conjunta con Gran Bretaña para evaluar la posibilidad de establecer tropas de paz en Ucrania

​El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado el próximo envío de una misión militar franco-británica a Ucrania para evaluar 'in situ' las posibilidades de desplegar una fuerza de paz en el país.Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos europeos por garantizar la seguridad y estabilidad en la región.​

Esa misión militar también estudiará con responsables ucranianos el diseño de las futuras Fuerzas Armadas de ese país, añadió Macron en una conferencia de prensa tras la cumbre que reunió en París a 31 países que desean participar en las garantías de seguridad a Ucrania.

Voces en contra

El presidente francés, Emmanuel Macron, constató que "no hay unanimidad" entre los 31 países reunidos hoy en París a la hora de participar en una eventual fuerza de paz en Ucrania.

Unos países "no tienen la capacidad" y otros no tienen consenso político interno, explicó Macron en rueda de prensa, en la que aseguró que la unanimidad no es necesaria y que finalmente "habrá una fuerza de paz" enviada por "varios países europeos", sin concretar cuáles.

Alemania y Estonia apoyan la propuesta

Alemania y Estonia destacaron este jueves la necesidad de plantear en un futuro la posible presencia de tropas de paz europeas o aliadas en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de alto el fuego o de paz, para lo cual será necesario esclarecer previamente cuestiones como su número y su mandato.

"Hay dos cosas que tengo muy claras. La primera es, como dije antes, que no suelo poner nada sobre la mesa ni fuera de ella antes de que empiecen las negociaciones", dijo el ministro alemán de Defensa en funciones alemán, Boris Pistorius, para señalar que hablar de posibles tropas de paz antes de un acuerdo de alto el fuego todavía es precipitado. En segundo lugar resaltó -durante un panel sobre seguridad y defensa de la conferencia 'Europe 2025', organizada por los medios 'Die Zeit', 'Handelsblatt', 'Tagesspiegel' y 'Wirtschaftswoche'- que Alemania es el mayor aliado de la OTAN en Europa y la mayor economía europea, por lo que no podía imaginar una situación en la que su país no participara en el resultado de la negociación para un alto el fuego o incluso la paz.

El titular estonio de Defensa, Hanno Pevkur, destacó la necesidad de hablar de la posible presencia en un futuro de tropas europeas de paz en Ucrania y del tipo de efectivos y de su mandato, al tiempo que advirtió del debilitamiento que puede suponer en otros flancos el envío de fuerzas de paz al país invadido. "Una cosa que debemos tener en cuenta cuando enviemos las tropas allí (...), es que, en primer lugar, no podemos poner en peligro la seguridad del flanco oriental", donde es previsible una nueva presión y redistribución de las tropas rusas, pronosticó.