El apuñalamiento en el tren de Londres es "un incidente aislado", según el ministro de Defensa

El ataque a puñaladas a diez personas en la noche de ayer en un tren que se dirigía a Londres debe ser visto como "un incidente aislado", según el secretario de Defensa, John Healey.

El ataque fue cometido en los vagones de un tren y ha causado diez heridos, nueve de ellos en estado crítico. Los testigos han hablado de un atacante, pero la policía mantiene a dos personas detenidas desde ayer, sin que se conozca su identidad ni el móvil.

Entrevistado por la emisora Sky News en la mañana del domingo, Healey dijo que las motivaciones terroristas del ataque "son meras suposiciones", y que "la única consideración es que fue un incidente aislado, un ataque aislado, y no hay razón para que los demás no continuemos con nuestras vidas".

El ministro respondía así a varios factores que pueden apuntalar la tesis terrorista, como que hubiera dos detenidos (y no uno solo), que la policía antiterrorista se haya sumado a la investigación y que ataques similares en el pasado hayan tenido motivaciones ideológicas.

Aun así, reconoció que el ataque "refleja un periodo de presión creciente sobre nuestro país y de incertidumbre en el mundo entero, una nueva era de amenazas".

El Gobierno laborista de Keir Starmer trata de evitar las especulaciones sobre el ataque, sin vincularlo explícitamente ni con el terrorismo ni con la inmigración, en un momento de alta tensión por los discursos contra los migrantes.

El pasado lunes, un refugiado afgano apuñaló hasta la muerte a un hombre de 49 años en Uxbridge, en el oeste de Londres, y dejó a otros dos heridos. El atacante, al que se había concedido el asilo en 2022, fue detenido horas después, sin que se hayan desvelado los motivos del crimen.