Llegan a Madrid los 21 primeros activistas españoles de la Flotilla

Los 21 ciudadanos españoles, de los 49 que viajaban en la Global Sumud Flotilla y que han sido liberados, han llegado este domingo a España desde Israel. Entre ellos se encuentran personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas.

A su recibimiento en el aeropuerto de Madrid han acudido la ministra de Sanidad, Mónica García, y un equipo médico de Sanidad Exterior, por si alguno requiere asistencia.

En declaraciones a los medios de comunicación que esperan a los activistas en el aeropuerto, junto a familiares y amigos, García ha dado las gracias a todos por su labor y ha denunciado que hayan sido "secuestrados ilegalmente" por Israel.

En esta línea, García ha puesto en valor las manifestaciones que se han sucedido en los últimos días para decir "no al genocidio" y a la "violación sistemática" del derecho internacional.

Al mismo tiempo, ha reconocido el trabajo realizado por el Gobierno y en especial por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el consulado de Tel Aviv, que ha asistido a los activistas y garantizado que seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para proteger a los que siguen detenidos.

Tres miembros de Podemos en huelga de hambre

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, que también ha acudido a Barajas, ha denunciado la situación de aquellos que continúan "secuestrados ilegalmente" en Israel y ha apuntado que se trata de "terrorismo de Estado, un crimen de guerra más".

Según ha reconocido, los tres miembros de la formación morada que siguen detenidos en Israel están en huelga de hambre para denunciar "el brutal genocidio" que, bajo su opinión, Israel está cometiendo en Gaza. Se trata de Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que han rechazado la firma de un documento reconociendo su entrada ilegal en Israel para poder volver a España.

Belarra, que ha aprovechado para denunciar las condiciones de detención que tienen miles de presos palestinos "sometidos a torturas y a trato degradante", ha vuelto a reclamar la ruptura de todas las relaciones con el Estado de Israel. "El Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo".