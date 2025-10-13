Lecornu forma nuevo gobierno con varias figuras de perfil técnico y centra su agenda en los Presupuestos de 2026

Con un equipo de ministros continuista aunque con algunas personalidades de perfil técnico en carteras importantes, el segundo gobierno de Sébastien Lecornu ya ha fijado su primera gran cita: el Consejo de Ministros que se celebrará el martes con la meta de avanzar hacia los Presupuestos de 2026.

La reunión estará encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el proyecto de los nuevos presupuestos será el principal tema del Consejo de Ministros. El texto debe empezar a tramitarse a la mayor brevedad para poder cumplir con los plazos constitucionales que permitan al país tener unas cuentas para el próximo año.

El proyecto que salga del Consejo tendrá que pasar por la Asamblea Nacional francesa, la parte más ardua, pues el hemiciclo está fragmentado en tres corrientes (izquierda, ultraderecha y centro) irreconciliables en el papel.

Marine Le Pen anuncia una moción de censura

El partido liderado por la ultraderechista Marine Le Pen y primero en número de escaños, ha anunciado este domingo que presentará una moción de censura el lunes para tumbar al gobierno minoritario de Sébastien Lecornu, que solo prosperará si la izquierda en bloque la apoya.

"El presidente de la República (Emmanuel Macron) tiene que anunciar lo más rápidamente posible la disolución de la Asamblea Nacional para dar de nuevo la palabra al pueblo francés y que escoja una mayoría de ruptura que, sin duda, estará encarnada por Jordan Bardella", declaró en 'X' Le Pen.

La Francia Insumisa (LFI), el principal partido de izquierdas y tercero en número de diputados, no dijo si votará en favor de esa moción, pero ya anunció hace días que presentará la suya lo antes posible.

Un nuevo gobierno con algunas novedades

El partido con el que el Ejecutivo de Lecornu cuenta, el Socialista (PS), ha puesto como condición para no tumbar en una moción al gobierno la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que atrasan la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que Macron defendió con uñas y dientes por considerarla fundamental para el saneamiento de las cuentas públicas.

Contrariamente, al primer gobierno de Lecornu, que fue anunciado hace justamente una semana y que solo duró 14 horas por disensiones internas, esta segunda administración incluye a algunas personalidades con un perfil técnico y menos politizadas.

Un ejemplo es la cartera de Trabajo, a cargo del hasta ahora presidente del grupo ferroviario estatal SNCF Jean-Pierre Farandou, quien tendrá que lidiar con una posible suspensión de la reforma de las pensiones, como piden los socialistas a cambio de no tumbar el gobierno en una moción en la Asamblea Nacional.

En Educación, el ministerio con mayor dotación presupuestaria, recae en el alto funcionario Édouard Geffray y el de Transición Ecológica en Monique Barbut, antigua presidenta de la oenegé WWF-Francia. "Se trata de un gobierno de misión para que Francia tenga un presupuesto antes de fin de año. Agradezco a las mujeres y hombres que se comprometen con este gobierno en toda libertad y sin intereses personales o partidarios", manifestó en 'X' Lecornu, tras reunirse casi tres horas con Macron, quien lo había nombrado de nuevo jefe de gobierno este viernes.

Entre las principales carteras destacan el prefecto de Policía de París, Laurent Núñez, nombrado ministro del Interior; y como titular de Defensa, Catherine Vautrin (hasta ahora ministra de Trabajo); mientras que repiten el macronista Roland Lescure, en Economía y con la ardua tarea de trabajar en el Presupuesto de 2026, y el centrista Jean-Noël Barrot, en Exteriores.