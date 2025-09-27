Lavrov advierte a la OTAN y a la Unión Europea: "Cualquier agresión contra Rusia tendrá una respuesta decisiva"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha lanzado una advertencia a la OTAN y a la Unión Europea durante su intervención en la Asamblea General de la ONU: "Cualquier agresión contra Rusia tendrá una respuesta decisiva" cuando ha asegurado que su país no tiene ninguna intención de atacar países de la OTAN.

Lavrov ha defendido que Rusia nunca envía drones ni misiles a países de la OTAN para atacar objetivos civiles, refiriéndose a las acusaciones de países como Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega. "Nunca atacamos objetivos civiles. Los incidentes ocurren, pero nunca disparamos directamente al cielo, ni apuntamos nuestros drones y misiles a países europeos o de la OTAN", ha expresado.

Sobre los drones que "supuestamente fueron descubiertos" en Polonia, ha dicho que tienen un alcance menor que la distancia de ese territorio a la frontera ruso-polaca, pero que "si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto", la parte rusa ofrecería inmediatamente una reunión, pero "nadie quiere nunca discutir los hechos".

No ve ningún deseo por parte de Kiev y Europa de "llegar a acuerdos justos"

También se ha pronunciado sobre la guerra de Ucrania, sobre la que ha dicho que Moscú "se adhiere a la línea marcada por los líderes rusos y estadounidenses en Alaska" y que no ve ningún deseo por parte de Kiev y Europa de "llegar a acuerdos justos". "Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos han mostrado conciencia de la urgencia de la situación ni voluntad de negociar de manera justa", ha manifestado.

Según Lavrov, Rusia ha propuesto en numerosas ocasiones a la OTAN "respetar sus obligaciones y acordar garantías de seguridad jurídicamente vinculantes, pero en sus propias palabras "fueron ignoradas y siguen ignorándose". Además, ha denunciado que Europa "está obsesionada con el objetivo utópico de infligir una derrota estratégica a Rusia", mientras que Rusia ha estado "abierta a las negociaciones" desde el principio para abordar las causas profundas del conflicto en Ucrania".

Sobre su relación con Estados Unidos, el ministro ha comentado que ha acordado con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, una tercera ronda de consultas para abordar las cuestiones "irritantes" que afectan a la relación bilateral entre ambos países, como los visados, el funcionamiento de las embajadas, las propiedades rusas y "otros aspectos del funcionamiento diario de nuestras misiones diplomáticas".