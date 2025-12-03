El Kremlin ve "propuestas más o menos aceptables" en la negociación con EEUU pero niega haber alcanzado un acuerdo

Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, respondió ante los medios después del encuentro entre Vladímir Putin, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner,para negociar la paz en Ucrania. "Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir", ha asegurado.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año. "La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto al que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás. "Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", apuntó.

La entrada en la OTAN un punto de conflicto

Otros de los puntos clave en los que no hay consenso es en la renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN. Moscú rechaza frontalmente la presencia de tropas extranjeras en suelo ucraniano. Este marte, precisamente, se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores de la Alianza con una notable ausencia, la del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. Desde 1999 no se ausentaba de este foro el representante de Washington al que sustituirá su número 2.

El secretario general de la OTAN Mark Rutte justificaba que el responsable diplomático de los Estados Unidos sea baja este miércoles. Rutte ha elogiado todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos y se ha mostrado seguro de que permitirán restaurar la paz en Ucrania. Asume que ahora mismo no hay consenso para su entrada en la OTAN, pero que los aliados se comprometieron en la Cumbre de Washington del año pasado a que Kiev siga un camino irreversible para unirse a la Alianza.

Posible encuentro entre Putin y Trump

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original del presidente de EEUU, Donald Trump, con el fin de lograr "un arreglo duradero" y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa. "Aún hay mucho trabajo por hacer", señaló y destacó que ambas partes acordaron no desvelar el contenido de las consultas.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud destructiva de los países europeos. "En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros despertaron nuestra crítica", señaló.

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz. En la reunión participó tanto el emisario estadounidense como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EEUU, Donald Trump. Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado.