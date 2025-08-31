El Kremlin acusa a la Unión Europea de dificultar los esfuerzos de Trump para frenar la guerra en Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado este domingo que los líderes europeos están obstaculizando los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

"El partido de la guerra europeo mantiene la misma tendencia; no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente Putin y el presidente de Estados Unidos, cuyos esfuerzos para encauzar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", señaló Peskov en declaraciones a la televisión rusa, según recoge la 'Agencia EFE'.

El portavoz asegura que Rusia "agradece los esfuerzos de Trump", aunque considera que los líderes europeos están dificultando el objetivo. "Los europeos meten palos en las ruedas, consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea absurda de no aceptar compromisos".

Para el representante del Kremlin, esta actitud supone "un gran error que no hará ningún bien al régimen de Kiev. Al contrario, hará que la situación sea aún más grave". Eso sí, insiste en que Rusia mantiene su apego a solucionar el conflicto por vías diplomáticas, aunque considera que por el momento no existe ninguna "reciprocidad de Kiev", por lo que continuarán "con la operación especial militar".

En consecuencia, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha anunciado que su país está intensificando la ofensiva contra Moscú que contrarresten los esfuerzos de las fuerzas invasoras rusas.

Nuevos "ataques profundos" contra Rusia

"Continuaremos con nuestras operaciones tal y como sean necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas (...) También están planeados nuevos ataques profundos", ha señalado el mandatario ucraniano en su cuenta de X (antes Twitter) tras una reunión con el general Oleksandr Sirki.

Según apunta, el país ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética rusa, mientras que las unidades ucranianas siguen "cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante", pues tan solo en los primeros ocho meses de 2025 "los rusos han perdido más de 290.000 soldados entre muertos y heridos graves".

La mayoría de estas pérdidas, afirma Zelenski, "se produjeron en la región de Donetsk" impidiendo que los rusos lograsen "sus objetivos estratégicos".