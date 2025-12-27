Kiev, sumida en la oscuridad tras los ataques de Rusia en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

La ciudad de Kiev ha quedado sumida en el frío y la oscuridad este sábado tras varios ataques rusos durante la pasada noche contra la capital ucraniana, escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción. Unos hechos que se producen en la víspera de la reunión que mantendrán este domingo el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar impulsar de manera definitiva un acuerdo de paz.

Estos ataques han dejado un muerto y 32 heridos, de los cuales varios han tenido que ser hospitalizados como consecuencia de un ataque aéreo. El último balance ha sido proporcionado por la Policía Nacional de Ucrania, después de que el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, denunciara a través de su cuenta de Telegram el impacto de la ofensiva, que ha dejado sin calor a una tercera parte de la ciudad, contando más de 2.600 edificios residenciales, 187 jardines de infancia, 138 escuelas y 22 instituciones sociales.

El fallecido ha sido identificado como un hombre de 71 años que ha terminado sepultado bajo los escombros tras el impacto de un misil ruso en el barrio de Dnipro. Su esposa, de 70 años, se encuentra en estado grave en el hospital. La Policía continúa trabajando en los siete barrios alcanzados de la capital con un dispositivo de más de 200 agentes dedicados exclusivamente a la retirada de escombros.

En una valoración del ataque, Zelenski ha confirmado que las fuerzas de defensa aérea neutralizaron 474 drones y 29 misiles que los rusos utilizaron para atacar a Ucrania desde la noche del 26 de diciembre e insistido en que bombardeos como el de esta noche son el enésimo ejemplo de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tiene intención alguna de negociar la paz.

"¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo", dijo Zelenski en su cuenta de X. "No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente".

Ante esa situación, Zelenski insiste en que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes, llamando a EE.UU. y Europa a tomarlas. "Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes (...) No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido".