Joaquín Manso, sobre la intención de Trump de echar a España de la OTAN: "Nos compromete como un socio no fiable"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que igual se debería de expulsar a España de la OTAN por su bajo gasto en Defensa. Estas declaraciones han hecho que el director del diario 'El Mundo', Joaquín Manso, haya aseverado que se trata de un "señalamiento tóxico" que sitúa públicamente a España como "un socio no fiable".

Además, Manso ha insistido en el hecho de que Trump haya pronunciado estas palabras en este momento en el que está cargado "de autoridad después del acuerdo en Israel". No obstante, ha calificado como "imposible" la posible expulsión de España de la OTAN, entre otros motivos, porque los "tratados no lo contemplan" y por el "particular" interés que tiene Estados Unidos en nuestro país debido a las bases que tiene aquí instaladas.

Por último, ha explicado que lo que se le reprocha a Sánchez no es no haber alcanzado el 5% del gasto en defensa, sino "haber roto la unidad en una cumbre en laque la prioridad era escenificar la unidad". A propósito, Manso ha matizado sus palabras y ha explicado que al presidente español se le recrimina el haberse comportado como un "socio divisivo en un momento crítico para la Alianza".

¿Qué dijo Donald Trump?

Donald Trump criticó en la citada conferencia de prensa la falta de gasto en Defensa en España y sugirió que se debería de expulsar a nuestro país de la OTAN. "No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberán expulsarlos de la OTAN, francamente", le espetó Trump a Stubb.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", señaló el líder republicano.

El aumento del gasto militar ha sido uno de los grandes debates de los últimos años en Europa. En 2014, los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa hasta el 2% tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. No obstante, el pasado mes de junio los mismos aprobaron la subida del 5%, a excepción de España, que se quedó en el 2,1%.