CICLISMO

El Israel-Premier Tech quita el nombre del país en sus maillots en La Vuelta

Lo hacen para priorizar la seguridad tanto de los ciclistas como del pelotón, según ha confirmado el propio equipo en sus redes sociales.

👉 Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech por su participación en La Vuelta: "Estáis haciendo que Israel esté orgulloso"

👉 Qué dice La Vuelta sobre la participación del Israel-Premier Tech: "Solo hay una solución posible"

ondacero.es

Madrid |

Un ciclista del Israel-Premier Tech durante una etapa de La Vuelta
Un ciclista del Israel-Premier Tech durante una etapa de La Vuelta | Agencia EFE

El equipo Israel Premier Tech anunció este sábado que ha retirado del maillot de sus corredores, desde la etapa 14 de la 90ª edición de La Vuelta, el nombre del país para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y "de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas" pro-Palestina.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", informó el equipo en redes sociales.

Así, el nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el maillot, desde esta etapa 14 de Avilés a La Farrapona, no lucirá el nombre del país y sí el monograma de Premier Tech, alineándose "con las decisiones de marca" adoptadas por la estructura "previamente para vehículos y ropa informal", según el comunicado.

La medida del equipo llega después de una 90ª edición de La Vuelta está marcada por las protestas pro-Palestina y contra Israel, con el final de la etapa en Bilbao cancelado para salvaguardar la seguridad de los ciclistas y la jornada de este viernes, de subida al Angliru, detenida durante unos segundos por unos manifestantes que portaban banderas de Palestina.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer