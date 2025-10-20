Israel ha matado a casi un centenar de palestinos desde el inicio de la tregua en Gaza mientras Trump insiste en su vigencia

El alto el fuego en Gaza y los intentos de alcanzar allí la paz se tambalean después de las violaciones del acuerdo denunciadas por el Gobierno de Hamás en la Franja.

Según la oficina del prensa del gobierno gazatí, al menos 97 palestinos han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado día 10 de octubre. Señalan que "la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 80 violaciones documentadas hasta el domingo".

Hamás denuncia que se han producido disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles, entre otras violaciones del acuerdo y añade que "esto constituye una flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario".

Por su parte, Israel, que ha llevado a cabo distintos bombardeos matando a decenas de personas como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás, ha acusado a las milicias palestinas de incumplir el acuerdo.

Trump insiste en que el alto el fuego sigue vigente

Tras estas interrupciones del alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que éste "sigue vigente", a pesar de los bombardeos de Israel en el enclave.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington, el republicano reduce los enfrentamientos en la Franja a "algunos disparos" y entiende que "tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso. Son algunos rebeldes de dentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente", ha dicho.

Israel ya ha confirmado que ha "reanudado la aplicación del alto el fuego", mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha advertido, después de anunciar que podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo, el pacto tendrá "altibajos" pero producirá una paz duradera a largo plazo.

Egipto vuelve a enviar camiones con ayuda

Entretando Egipto ha reanudado este lunes el envío de camiones cargados de diferentes tipos de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de cruces controlados por Israel tras la suspensión temporal debida al bombardeo israelí de la zona palestina de Rafah, en el sur de la Franja.

Según ha informado la televisión egipcia Al QaheraNews, decenas de camiones con alimentos, medicinas, productos de higiene y material de alojamiento temporal, así como combustible, empezaron a moverse esta madrugada desde la zona de Rafah, en el norte de Egipto, hacia los cruces terrestres de Kerem Shalom y Al Auja, en territorio israelí.

En esos pasos los vehículos serán inspeccionados, como siempre, por las autoridades israelíes antes de permitir su ingreso en el enclave palestino o ordenar su regreso a Rafah, una ciudad que tiene frontera con Gaza y cuenta con un paso terrestre con el mismo nombre cerrado desde mayo de 2024 por Israel.

Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, aseguró que varios camiones con ayuda han sido devueltos hoy por las autoridades israelíes tras haber llegado a Kerem Shalom y al Auja, sin dar a conocer los motivos, aunque sí confirmó que siguen entrando otros hacia esos cruces.

El domingo un número indeterminado de vehículos con alimentos, productos médicos y de higiene fueron devueltos al lado egipcio de la frontera después de que el Ejército israelí bombardeara el lado palestino de Rafah, en el sur de Gaza.