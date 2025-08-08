Israel da luz verde al plan militar para ocupar la ciudad de Gaza

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel ha aprobado el plan militar propuesto por el presidente Benjamin Netanyahu, por el cual ocuparán la Ciudad de Gaza. La reunión duró más de 10 horas y tras ella se difundió un comunicado en el que se detallaban los pormenores del proyecto que tiene como fin último "derrotar a Hamás", aunque no explica qué ocurrirá en el resto de la Franja, pese a que antes de entrar en la reunión, Netanyahu señaló que pretendía extenderlo por todo el enclave.

"Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", se desprende del texto.

Asimismo, el Ejecutivo ha señalado que el gabinete ha aprobado por "mayoría de votos" cinco puntos clave para el fin de la guerra: desarmar Hamás, el regreso de todos los rehenes con o sin vida, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí de la seguridad en la Franja de Gaza y el establecimiento de una "administración civil alternativa" para el enclave que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina, que actualmente gobierna en partes de la Cisjordania ocupada.

¿Quién gobernará en Gaza?

El gabinete ha debatido cómo entrar militarmente en Gaza, pero no quién la gobernará. Es por ello que Netanyahu ha expresado en la cadena de televisión 'Fox' que no pretende quedársela ni gobernar en ella, sino que pretende mantener "un perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel sin Hamás.

De igual forma, en el comunicado posterior a la reunión del gabinete se detalla que no se ha planteado un "plan alternativo", puesto que no "lograría ni la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes".

Con todo, durante los últimos días se había filtrado a través de los medios de comunicación la intención de Netanyahu de expandir la ofensiva a zonas donde se cree que se encuentran los rehenes. Este plan tendría varias fases, en la primera, el Ejército entraría en la Ciudad de Gaza y tratarían de que el millón de gazatíes que allí vive se aglutinasen en la ciudad de Mawasi, la cual ya está abarrotada de desplazados.

En la siguiente etapa, Israel trataría de controlar los campamentos de refugiados del centro de la Franja, enclaves en los que las incursiones militares han sido limitadas. En estos puntos, Israel espera encontrar a algunos de los rehenes que sigan con vida. En la actualidad, Hamás sigue teniendo retenidos a 50 israelíes, de los cuales se espera que solo 20 sigan con vida.

No obstante, la ONU ha advertido a Israel de que si pone en marcha este plan habrá "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.

Noche de protestas en Tel Aviv que se salda con detenidos

La Policía israelí ha detenido esta noche a nueve personas en Tel Aviv durante las protestas contra la puesta en marcha del plan de ocupación de la Ciudad de Gaza. Según el auto policial, los manifestantes cortaron una calle en una protesta que no estaba debidamente convocada: "Incluso atacaron a los agentes, quemando hogueras y neumáticos en las vías de circulación y lanzando gases lacrimógenos contra la policía". Tras las detenciones, la autoridad pudo restablecer el tráfico normal por dicha vía.

"Enfatizamos que la libertad de protesta y expresión no significa la libertad de provocar incendios, bloquear carreteras principales, perjudicar la libertad de movimiento de muchas personas, burlar los controles policiales o atacar a los agentes", se puede leer en el informe policial.