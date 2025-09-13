Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona, después de las medidas anunciadas por Sánchez

El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, ha instado a las empresas de su país a boicotear el próximo Mobile World Congress (MWC) que se celebrará en Barcelona en marzo de 2026. Así lo ha anunciado en una carta que ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

Según explica el ministro, estas actuaciones responden a "una serie de medidas antiisraelíes por parte del Gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un Estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'".

La empresa organizadora, GSMA, no ha tardado en responder y ha calificado el encuentro como "evento unificador que reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad".

Puigdemont se posiciona en contra del boicot a Israel

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaccionado a estas informaciones a través de su cuenta de X y ha calificado como una "decisión grave" la postura tomada por Israel, la cual "no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes deberían tomarse muy en serio". "Boicotear los productos israelíes y las empresas israelíes por el simple hecho de ser israelíes es un error que debería rectificarse lo antes posible", ha añadido, al tiempo que ha reclamado "explicaciones" al Govern.

El Mobile World Congress (MWC) es uno de los mayores eventos a nivel tecnológico del mundo, el cual reporta a Cataluña más de 500 millones de euros al año de forma directa. Pero, además, posiciona la región como un destino con un entorno óptimo y atractivo para la innovación, el desarrollo tecnológico, el fomento del talento y la investigación, lo que atrae a miles de profesionales y empresas del sector, así como inversión que repercute positivamente en el empleo.

Las medidas tomadas que ha tomado España contra Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado esta semana que su Ejecutivo "apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar", sin embargo, "con la misma convicción, el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país y otra es bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes".

"Esto no es defenderse, es exterminar a un pueblo que está indefenso", ha apuntado y por eso, ha anunciado un paquete de medidas para "parar el genocidio en Gaza", las cuales comprenden: