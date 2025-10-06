Israel y Hamás reanudan en Egipto el diálogo para cerrar el plan de paz de Trump

La localidad egipcia de Sharm el Sheij acoge desde este lunes nuevas conversaciones indirectas entre Israel y Hamás, con el objetivo de ultimar los detalles del plan para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según su secretario de Estado, Marco Rubio, el acuerdo está ya "cerrado en un 90%", aunque insiste en que el proceso no puede alargarse y que "esto no puede durar semanas, ni siquiera días".

Presión a Hamás

El gobierno israelí, respaldado por la Casa Blanca, presiona a Hamás para que acepte de manera total el acuerdo presentado en Washington y entregue de inmediato a los 48rehenes que aún mantiene, la mayoría supuestamente fallecidos. Mientras tanto, Israel continúa sus operaciones militares en Gaza, con más de 100 muertos desde que Trump instara la semana pasada a Netanyahu a detener los bombardeos. De hecho, una portavoz del Ejecutivo israelí confirmó que no se ha decretado un alto el fuego, sino únicamente una pausa en ciertos ataques.

Hamás, en una posición política y militar débil, se dispone a debatir en Sharm el Sheij las condiciones que planteó tras aceptar el plan estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ha insistido en que no aplicará ninguno de los 20 puntos del acuerdo hasta que los rehenes sean liberados. El plan no contempla plazos para la retirada del ejército israelí, salvo un periodo de 72 horas para la entrega de los cautivos una vez que ambas partes acepten el acuerdo.

Para coordinar la liberación de rehenes y presos, Israel y Hamás cuentan con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que actúa como intermediario neutral en el traslado de los cautivos y la logística de los intercambios. Rubio calificó las conversaciones de "técnicas" y centradas en aspectos logísticos, como quién recogerá a los rehenes y cómo se realizará el intercambio por aproximadamente 2.000presos palestinos, 250 de ellos condenados a cadena perpetua.

Las negociaciones

Según Rubio, alrededor del 90% de los asuntos ya están resueltos y se espera que la primera fase de la negociación concluya rápidamente, a comienzos de esta semana. Posteriormente, se abordará la gobernanza de Gaza mediante una autoridad tecnocrática palestina sin presencia de Hamás, encargada de la administración diaria y del desarme de la milicia, un paso que se considera clave para alcanzar una paz duradera.

Trump advirtió que cualquier intento de Hamás por mantener el control de Gaza podría enfrentar una "aniquilación total", y señaló que la respuesta de la organización al plan aún está por definirse. Qatar, Egipto y Turquía también participan como mediadores, buscando facilitar el proceso gracias a sus vínculos con Hamás.

A pesar del inicio de las conversaciones, los combates no se han detenido. Los hospitales de Gaza reportaron al menos 19 fallecidos por ataques israelíes el domingo, la mayoría civiles, incluidos mujeres y niños. La situación en la Franja sigue siendo extremadamente tensa.