INTERNACIONAL

Israel estalla contra España por votar el embargo de armas en el aniversario del 7 de octubre: "Es perverso, inhumano y aberrante"

La Embajada israelí en España ha publicado un comunicado en el que refleja su "repulsa" a esta decisión tomada por el Gobierno español

👉 El Israel-Premier Tech cambiará su nombre e imagen en 2026 para "alejarse de la actual identidad israelí"

👉 Israel y Hamás reanudan en Egipto el diálogo para cerrar el plan de paz de Trump

👉 Ayuso carga contra la Flotilla: "Con dos etarras a bordo, no parece que sea de la paz"

Aurora Molina

Madrid |

Primer ministro israelí en una foto de archivo.
Primer ministro israelí en una foto de archivo. | EUROPA PRESS

La Embajada de Israel en España ha mostrado su "repulsa" por la "elección del 7 de octubre para la votación del decreto del embargo de armas a Israel". Una fecha que coincide con "el segundo aniversario de la masacre terrorista perpetrada por Hamás contra civiles, entre ellos dos ciudadanos españoles", han asegurado en un comunicado.

Ante este hecho, el país ha tildado de "perverso, inhumano y aberrante" el hecho de que el Ejecutivo español haya decidido llevar a cabo la votación del real decreto ley sobre el embargo de armas un 7 de octubre. "Es una decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra", añade el texto.

Manifiestan así su condena contra dicha decisión del Gobierno de Pedro Sánchez: "Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto recordando a sus víctimas".

Según apunta el comunicado, la decisión de hacer efectiva la votación este martes "refleja una vez más la obsesión antisraelí del Gobierno español".

Embargo de armas a Israel: una medida consolidada

El embargo de armas a Israel, así como la prohibición de la importación de productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos, se consolidaron el pasado mes de septiembre tras la decisión del Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó entonces un real decreto ley con "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina" que mañana será llevado a votación.

Entre las medidas más destacadas, la norma recoge "la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel". Otra de las medidas pasa por la "prohibición de importar productos originarios de asentamientos ilegales y la publicidad de comercialización" que tenga que ver con ello.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer