Israel estalla contra España por votar el embargo de armas en el aniversario del 7 de octubre: "Es perverso, inhumano y aberrante"

La Embajada de Israel en España ha mostrado su "repulsa" por la "elección del 7 de octubre para la votación del decreto del embargo de armas a Israel". Una fecha que coincide con "el segundo aniversario de la masacre terrorista perpetrada por Hamás contra civiles, entre ellos dos ciudadanos españoles", han asegurado en un comunicado.

Ante este hecho, el país ha tildado de "perverso, inhumano y aberrante" el hecho de que el Ejecutivo español haya decidido llevar a cabo la votación del real decreto ley sobre el embargo de armas un 7 de octubre. "Es una decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra", añade el texto.

Manifiestan así su condena contra dicha decisión del Gobierno de Pedro Sánchez: "Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto recordando a sus víctimas".

Según apunta el comunicado, la decisión de hacer efectiva la votación este martes "refleja una vez más la obsesión antisraelí del Gobierno español".

Embargo de armas a Israel: una medida consolidada

El embargo de armas a Israel, así como la prohibición de la importación de productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos, se consolidaron el pasado mes de septiembre tras la decisión del Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó entonces un real decreto ley con "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina" que mañana será llevado a votación.

Entre las medidas más destacadas, la norma recoge "la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel". Otra de las medidas pasa por la "prohibición de importar productos originarios de asentamientos ilegales y la publicidad de comercialización" que tenga que ver con ello.