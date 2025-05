Israel convoca una reunión con la embajadora española en el país tras las "duras declaraciones" de Pedro Sánchez

Israel ha convocado para este jueves una reunión de amonestación con la embajadora española en el país, Ana Salomón Pérez, después de las "duras declaraciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La convocatoria de la embajadora se produce después de que Sánchez dijera este miércoles en el Congreso de los Diputados que su Gobierno no comercia "con un estado genocida", en respuesta a las acusaciones del portavoz del partido catalán Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de que el Ejecutivo comercia "con un estado genocida, como Israel".

"Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día desde esta tribuna especifiqué precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad", señaló Sánchez.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español no ha querido hacer comentarios al respecto, si bien esta no sería la primera vez en que Salomón es convocada desde que se produjo el ataque terrorista del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la posterior respuesta militar israelí en el enclave palestino.

Compra de armamento

Las declaraciones responden a la polémica desencadenada por la compra de armamento israelí en medio de la ofensiva que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza. El pasado 24 de abril, Sánchez anunció la rescisión de un contrato de compra de balas a una empresa israelí para preservar la coalición con su socio de gobierno de izquierdas Sumar.

Se trataba de un contrato con la empresa IMI Systems para la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil española por importe de 6,6 millones de euros. Tras el anuncio de la rescisión, Israel condenó "enérgicamente" la decisión del Gobierno, al considerar que estaba "sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos".

Según dijo entonces el ministerio de Exteriores israelí, con su decisión el Gobierno español continuaba "en el lado equivocado de la historia" y se posicionaba "en contra del Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes".

Israel, sin embajador en España

Israel sigue por el momento sin embajador en Madrid después de que su representante en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino. Para entonces, ya se sabía que éste se jubilaba en julio y había sido designado un sucesor, Zvi Vapni.

Sin embargo, Vapni no llegó a tomar posesión de su cargo, ya que el Gobierno israelí no dio luz verde a su traslado a Madrid, y fue nombrado finalmente embajador en Países Bajos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu no ha enviado desde entonces a otro diplomático para ocupar el puesto, aunque no cierra la puerta a que esto pueda ocurrir próximamente, según indica Europa Press.