Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás no pertenece a ningún rehén

El Ejército israelí ha confirmado que uno de los cuatro cuerpos entregados este martes por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Las autoridades han pedido al grupo islamista que "haga todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

Según informaciones recogidas por la emisora pública Kan, los análisis de ADN realizados al cuarto cadáver no han encontrado correspondencia con ninguno de los rehenes identificados, lo que lleva a pensar que podría tratarse de un palestino. Israel ya habría informado de esta circunstancia a los mediadores implicados en el proceso.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado la identidad de los otros tres cuerpos entregados: Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyos familiares ya han sido notificados. En un comunicado, el Ejército ha expresado su "profundo dolor" y ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando para recuperar a todos los rehenes fallecidos y garantizarles un entierro digno".

Nimrudi, soldado de 18 años, fue capturado en una base militar cercana al paso de Erez y, según las primeras investigaciones, habría sido asesinado en cautiverio al inicio de la guerra. La confirmación oficial se producirá cuando finalicen los exámenes forenses.

Baruch, por su parte, murió durante el ataque al festival Nova, y su cuerpo fue trasladado posteriormente a la Franja de Gaza. Su fallecimiento se confirmó en marzo de 2024.

El tercero, Levy, también perdió la vida durante los ataques del 7 de octubre; su muerte fue certificada en diciembre de ese mismo año.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN) Actualiza la página para ver la última versión