Israel califica de "vergonzoso" el informe que le acusa de genocidio en Gaza: "Se basa en una campaña de mentiras"

El Ministerio de Exteriores asegura que el texto de la IAGS, la mayor asociación de expertos en genocidio, "ha sentado un precedente histórico porque, por primera vez, los 'expertos en genocidio' acusan a la propia víctima".

Aurora Molina

Madrid |

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel en una foto de archivo
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel en una foto de archivo | EUROPA PRESS

Israel no ha tardado en responder al informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que tilda las acciones de Israel contra Gaza como "un genocidio".

El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado el documento de "vergonzoso" y afirma que está basado "en la campaña de mentiras de Hamás" y en el blanqueo de las mismas por parte de terceros. Así lo ha argumentado en un comunicado publicado en X (antes Twitter).

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en un comunicado la asociación, recordando que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

El texto como "precedente histórico"

En contraposición a estas declaraciones, Israel ha afirmado que el texto "es una vergüenza para la profesión jurídica y cualquier estándar académico", alegando que la Asociación no ha verificado la información.

Por primera vez, los 'expertos en genocidio' acusan a la propia víctima

Según el Ministerio, la IAGS "ha sentado un precedente histórico", ya que, bajo su criterio, "por primera vez, los 'expertos en genocidio' acusan a la propia víctima de genocidio".

