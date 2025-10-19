Israel bombardea Rafah desde el aire tras denunciar un presunto ataque de milicianos de Hamás contra sus tropas

La Fuerza Aérea de Israel está atacando Rafah en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a un grupo de ingenieros y las fuerzas militares que estaban allí, según han confirmado fuentes de seguridad a varios medios israelíes. Por el momento, no se sabe ni hay heridos o muertos ni si está en peligro el alto el fuego.

El Ejército israelí, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto. En un vídeo al que ha tenido acceso EFE se observan a lo lejos columnas de humo en la zona oriental de Rafah. Además, otra fuente local ha asegurado que varios helicópteros han aterrizado en la zona para evacuar a posibles soldados heridos.

A la espera de que las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás hagan un comunicado oficial, fuentes militares han confirmado al portal israelí Walla y al diario Times of Israel ataques aéreos y terrestres en Rafah en respuesta a un asalto contra una excavadora militar israelí encargada de destruir túneles de la organización islamista.

Según ha confirmado a EFE una fuente del brazo armado de Hamás, esta operación tendría como objetivo eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las 'Fuerzas Populares'. Sin embargo, los soldados israelíes intercedieron para apoyar a Shabab. En ese momento comenzaron los ataques cruzados y una excavadora israelí explotó.

Por su parte, una fuente miliar ha explicado que los milicianos de Hamás habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la 'Línea Amarilla', donde continúa el despliegue de fuerzas israelíes, usando lanzagranadas y un francotirador.

Hamás pide la reapertura del paso de Rafah, mientras que para Netanyahu depende de si Hamás devuelve los cuerpos

Por su parte, Hamás ha acusado al Gobierno de Israel de cometer una "violación flagrante", según lo establecido en el acuerdo del alto el fuego, por impedir la reapertura del cruce de Rafah. "La decisión de Netanyahu de impedir la apertura del cruce de Rafah hasta nuevo aviso es una violación flagrante (...) y una negación de los compromisos que asumió con los mediadores garantes".

Por ello, ha hecho un "llamamiento" a los mediadores para tomar "medidas urgentes para presionar a la ocupación para que abra inmediatamente Rafah". Si bien, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, aseguró que Rafah seguirá cerrado "hasta nuevo aviso", todo dependerá de su Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes que faltan.

Hamás estaría planeando una violación del alto el fuego, según Estados Unidos

En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos ha advertido de que poseía "informaciones creíbles" sobre que Hamás estaba planeando "una violación inminente" del alto el fuego, aunque el grupo islamista ha rechazado estas acusaciones esta mañana y ha culpado a Israel de armar y financiar a estas milicias que han perpetrado "asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles".

"La ocupación sionista continúa infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes", ha declarado el líder de Hamás, Izzat al Rishq, en un comunicado publicado en el canal oficial de Telegram.

Continúa la entrada de ayuda humanitaria, según medios israelíes

Mientras tanto, la ayuda humanitaria continúa entrando en la Franja. Unos 200 camiones con alimentos, productos sanitarios y de higiene se están dirigiendo hacia los cruces de Kerem Shalom y al Auja, controlados por Israel. Según el canal de televisión Al Qahera News, en los camiones también hay tiendas de campaña y 15 cisternas con combustible, gas de cocina y harina.

El medio egipcio, en unas imágenes mostraba hasta cinco colas de vehículos y aseguraba que Israel "ha reducido los obstáculos que imponía" sobre la entrada de algunos tipos de ayuda en Gaza tras la firma del acuerdo para la implementación de la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.