Israel bombardea Gaza y mata a más de 90 palestinos con el respaldo de Trump que asegura que el alto el fuego no peligra

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas.

Fuentes del enclave confirman a EFE que los bombardeos israelíes no han cesado en lo que va de miércoles y desde el Gobierno israelí todavía no se han pronunciado hasta cuándo van a mantenerlos.

El punto donde más víctimas se han registrado hasta ahora ha sido el centro de la Franja con al menos 42 personas muertas tras bombardeos, muchos con drones, contra casas y edificios del campo de refugiados de Nuseirat, según relatan fuentes médicas.

En uno de ellos, Israel destruyó la casa de la familia Abu Dalal matando a 20 personas, de las que 15 fueron trasladadas a la morgue y otras cinco continúan atrapadas entre los escombros.

En el sur, Israel ha matado a 18 personas cinco de ellas tras bombardear un vehículo civil al noroeste de la ciudad de Jan Yunis.

Israel acusa a Hamás de ataque a sus soldados en Rafah

La tarde del martes Netanyahu ordenó al Ejército llevar a cabo "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Además, Israel aseguró que miembros del grupo palestino atacaron a sus soldados en Rafah en un incidente en el que falleció uno de los militares israelíes.

El grupo palestino desmintió tener ninguna vinculación con esos ataques.

Trump respalda a Israel

Ante estos ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Israel "tiene derecho" a tomar represalias. En declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, ha dicho que "según tengo entendido, mataron a un soldado israelí".

Con todo, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que "nada va a poner en peligro" el alto el fuego implementado en virtud de su propia propuesta, en línea con las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien ha declarado horas antes que "el alto el fuego se mantiene", lo cual "no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá".

Asimismo, ha asegurado que Hamás es "una parte muy pequeña" del proceso de paz en Oriente Próximo y ha argumentado que sus integrantes "son un poco violentos". "Tienen que comportarse", ha aseverado acerca del grupo, que ha reiterado su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.