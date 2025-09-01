Israel advierte que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla, obligada a regresar a Barcelona por el mal tiempo

La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que partió el domingo desde Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria se ha visto obligada a regresar al puerto de la ciudad tras tener que posponer el viaje por el mal tiempo. "Debido a las condiciones meteorológicas peligrosas, realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para dejar pasar la tormenta", ha señalado la organización este lunes en un comunicado.

Así, los vientos de más de 30 nudos han obligado a la flotilla a retrasar su salida para evitar riesgos y complicaciones con los barcos más pequeños: "Tomamos esta decisión para priorizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y para salvaguardar el éxito de nuestra misión".

Una iniciativa de "terroristas"

A pesar del objetivo último de la iniciativa, que es llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha advertido que no tolera este tipo de incursiones. Tanto que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Ejecutivo israelí para endurecer aún más la respuesta a la posible llegada de una flotilla. Una acción que implicaría catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando así que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas.

Ben Gvir ha reivindicado en una reunión del Ejecutivo "la inquebrantable posición de Israel para salvaguardar sus fronteras y garantizar la seguridad nacional", lo que se traducirá, según el plan inicial, en que los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas, según ha informado 'The Jerusalem Post'.

"No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidades", ha añadido el ministro, que aspira a que los detenidos "sufran todas las consecuencias de sus actos" y no se beneficien del mismo trato dado a los integrantes de las flotillas previas, excarcelados en cuestión de horas o días.

Posible incautación de barcos

Además, las autoridades israelíes prevén incautarse de todos los barcos de la flotilla y utilizarlos para sus propias operaciones de seguridad, con vistas, según Ben Gvir, a que este nuevo despliegue termine siendo "una clara disuasión" ante futuras iniciativas similares. "Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro.

Las embarcaciones empezaron a salir el domingo al mediodía con 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.