Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado sobre la muerte del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, en un mensaje difundido en la red social X.

Montero arranca su intervención recordando la diferencia de trato mediático y político entre el caso de Kirk y lo ocurrido en Gaza: “Hace dos días asesinaron a Charlie Kirk. Está comentando todo el mundo. Lo que no sabe tanta gente es que ese mismo día Israel asesinó a 41 personas palestinas de las que no sabemos ni su nombre”.

“Ser asesinado no te convierte en alguien a quien admirar”

La dirigente morada quiso dejar claro que, aunque “nadie merece ser asesinado”, tampoco se puede “convertir en mártir” a una figura a la que califica de exponente del odio.

“Charlie Kirk decía que el aborto era peor que el Holocausto, que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que los migrantes eran asesinos, que los homosexuales eran un error y que Palestina no debería existir”, y añade que el activista “justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel”.

Según la eurodiputada, Kirk “no apretó un gatillo, pero sí defendía a quienes lo apretaban” y el discurso de odio que alimentó “ha servido y servirá para justificar persecuciones, violencias y hasta el exterminio de un pueblo, como ocurre en Gaza”.

Crítica a la “hipocresía internacional”

Montero también carga contra lo que considera una doble vara de medir en Occidente: “Me molesta la hipocresía de este mundo, donde la vida de un blanco de buena posición vale más que la vida de 63.000 palestinos asesinados. Se pide un minuto de silencio por Charlie Kirk en el Parlamento Europeo, pero se niega reiteradamente para las decenas de miles de palestinos muertos por Israel”.

“La sociedad que quieren los fascistas como Kirk”

En el tramo final de su mensaje, Montero advierte sobre el modelo social que defendía Kirk y que, según ella, comparten “los fascistas” de su corriente ideológica: “Nadie quiere vivir en una sociedad donde te pueden meter un tiro en el cuello, pero tampoco en una donde se asesina por color de piel, identidad de género o por ser mujer; donde se niega trabajo o vivienda a una persona trans o negra, donde se prohíbe abortar o se paga una miseria”.