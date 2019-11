Irán corta el acceso a Internet como respuesta a las protestas por la subida del precio de la gasolina

"Estamos prácticamente incomunicados", dice Alí, de 28 años, de la ciudad de Jorramshahr, quien opina que "la medida se ha tomado para impedir que enviemos las imágenes de las protestas, no quieren que el mundo vea lo que está pasando en el país".

Maryam, de 45 años, de Bandar Abas, se queja de que no pueden seguir las noticias, "además yo soy traductora y mi trabajo depende de internet, me han paralizado la vida, tampoco he logrado hacer una transferencia bancaria, es insoportable", se queja.

La web netblocks que monitorea la interrupción de internet en todo el mundo informó de que "los operadores de redes móviles más grandes de Irán, incluidos MCI, Rightel e IranCell, se desconectaron a partir de las 18.00 hora local (14.30 GMT) del sábado". Más tarde actualizó que a partir de las 18.45 GMT internet quedó bloqueado casi totalmente en Irán y que solo un 7 % está conectado.

En organismos internacionales con sede en Teherán, como las agencias de la ONU, han pedido a sus empleados que trabajen en esta jornada desde casa.