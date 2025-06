Irán celebra multitudinarios funerales por los militares y científicos muertos en la guerra con Israel

Irán celebró este sábado los funerales de 60 personas, entre ellas altos cargos militares y científicos nucleares, que murieron en ataques israelíes en la guerra de los 12 días, en una multitudinaria ceremonia en la que participaron miles de personas en Teherán y que calificó de "un mensaje al mundo".

La ceremonia fúnebre comenzó en la plaza Enghelab (Revolución) con el versículo del Corán: "Sin duda, Dios defiende a los que han creído. Sepan que Dios no ama al traidor ni al desagradecido", informó la agencia iraní IRNA.

Tras la ceremonia en Enghelab la procesión se dirigió a la plaza Azadi (Libertad) situada a unos cinco kilómetros, distancia que se recorrió en más de cuatro horas en medio de una mar de personas que ondeaban banderas iraníes y entre gritos de "muerte a América" y "muerte a Israel".

Medios estatales iraníes situaron en "un millón" el número de personas que asistió a los funerales, un extremo que no ha sido confirmado por fuentes independientes. "Ni rendición ni compromiso con Estados Unidos", resonó también mientras los ataúdes cubiertos con banderas circulaban por la capital adornados con fotos de los fallecidos, además de pétalos de rosas y personas que se acercaban a tocarlos.

Entre los fallecidos cuyo funeral se celebró hoy se encontraban el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Salamí; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, o el científico nuclear Mehdi Tehranchi, entre otros.

En total 60 personas fueron enterradas hoy, entre ellas 30 militares, cuatro niños y cuatro mujeres, que forman parte de los 627 muertos en los 12 días de guerra, según los datos oficiales.

Sus entierros se realizarán entre hoy y mañana en diversas ciudades iraníes.

Un mensaje al mundo

El Ministerio de Exteriores calificó como un "mensaje al mundo" y una "muestra de la lealtad del pueblo" el alto número de asistentes a los funerales.

"Este funeral no fue solo un ritual de despedida, representó la unidad de una nación que respondió al asesinato con el lenguaje de la presencia", indicó en un comunicado.

Altos cargos del país persa participaron en el cortejo fúnebre, como fue el caso del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani, o el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, entre otros.

También apareció en público por primera vez en el cortejo fúnebre Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, Ali Jameneí, a quien se dio por muerto en los primeros días del conflicto que comenzó el 13 de junio.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se sumó a los funerales horas después de pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abandone el "tono irrespetuoso e inaceptable" hacia Jameneí si quiere cerrar un acuerdo nuclear con el país persa.

"Si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo (nuclear), debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo de Irán, el gran ayatolá Jameneí, y dejar de herir a sus millones de seguidores más sinceros", dijo en X de madrugada Araqchí. "La buena voluntad genera buena voluntad, y el respeto genera respeto", añadió.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naeini, también tuvo palabras para el mandatario estadounidense, por lo que calificó como su "retórica imprudente". "Nuestro consejo para Trump es que abra los ojos y deje de hablar sin fundamento y comportarse de forma errática", dijo el militar, en unas declaraciones recogidas por medios iraníes.

Esos mensajes se producen después de que Trump afirmase ayer que le salvó la vida a Jameneí al no revelar su paradero a Israel y no ordenar que las fuerzas armadas estadounidenses le atacaran. "Lo salvé de una muerte horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir "¡GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP!"", afirmó Trump en Truth.

Además, no descartó volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a "niveles preocupantes". Israel lanzó una ofensiva contra Irán el 13 de junio y los dos países intercambiaron ataques durante 12 días, mientras que Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes.

Según datos oficiales, la guerra dejó un saldo de al menos 28 muertos civiles en Israel y 627 en Irán, y concluyó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el pasado martes.