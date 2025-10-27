La investigación de la Policía que ha llevado hasta los detenidos del Louvre: un casco, un montacargas robado y 150 muestras de ADN

La investigación sobre el robo que se produjo en el histórico Museo del Louvre de París hace una semana ha dado un nuevo impulso este fin de semana con la detención de dos sospechosos de haber cometido el hurto de las joyas valoradas en 88 millones de euros.

Según ha contado el diario francés 'Le Parisien', dos personas fueron detenidas este sábado por la noche y puestos bajo custodia en el marco de la investigación dirigida por la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Quiénes son los detenidos

Los dos hombres detenidos son originarios de Seine-Saint-Denis y tienen alrededor de 30 años. Son viejos conocidos de la Policía, ya que tienen antecedentes penales por robos similares y son sospechosos de formar parte del grupo de cuatro delincuentes que irrumpió en el Museo del Louvre utilizando para ello un camión equipado de una plataforma elevadora.

Equipados con chalecos amarillos y cascos de moto, rompieron la ventana que daba acceso a la Galería Apolo, la zona en la que se encontraban las joyas robadas que se llevaron. Huyeron entonces con el botín, perdiendo por el camino la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Hace unos días apareció un nuevo vídeo que mostraba el momento de la huida a través de la escalera.

Uno fue detenido en el aeropuerto de Roissy alrededor de las 22:00 horas cuando iba a coger un vuelo con destino a Argelia, mientras que el otro fue detenido posteriormente en Seine-Saint-Denis. Según publican medios franceses, se investiga si ambos podrían haber actuado siguiendo órdenes.

Las pistas que siguió la Policía: un casco, un chaleco y el montacargas

En los vídeos publicados desde que se cometió el robo el pasado fin de semana, se ve en varias ocasiones a los ladrones en plena acción. Gracias a ellos y a las pistas encontradas, los investigadores han podido llegar hasta ellos.

Pero, ¿cuáles son las pistas que han guiado a la Policía hasta ellos? Un chaleco, un casco de moto y el montacargas. Según informa 'Le Parisien', en el casco se habría encontrado pelo de uno de los ladrones, presumiblemente, el primero en entrar al museo.

El ADN ha sido determinante en la identificación de los dos sospechosos, ya que según fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se habían encontrado trazas de ADN de los arrestados.

También ha sido clave la plataforma elevadora que utilizaron para cometer el robo, abandonada en la calle a plena vista. Según el medio francés, los sospechosos habrían robado el montacargas durante una cita concertada con un vendedor de una plataforma de venta online unos días antes del robo.