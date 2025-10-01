La intercepción que planea Israel para la flotilla si no se detiene en su camino a Gaza

La tensión en el Mediterráneo oriental crece a medida que la flotilla “Global Sumud”, compuesta por 47 barcos y más de 500 activistas, se aproxima a la Franja de Gaza con la intención de romper el bloqueo marítimo israelí.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha hecho un nuevo llamamiento a la flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza. Para ello, ha aludido a las peticiones de varios gobiernos europeos, incluido el de España.

"España también les ha pedido que no sigan su curso", ha resaltado Saar, en un mensaje en la red social X en el que ha aludido al comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.

El Ejército israelí considera que la llegada de la flotilla representa una violación directa del bloqueo impuesto desde 2007, y se prepara para una intercepción en alta mar. A la espera de lo que pueda suceder en las próximas horas, el medio israelí The Times of Israel ha contado cuál va a ser el protocolo del Ejército de Israel cuando detengan a la flotilla.

El plan de Israel

La Marina abordará las embarcaciones una a una, trasladará a los activistas a un buque de mayor tamaño y desde allí al puerto de Ashdod, al sur de Israel. Una vez en tierra, los participantes serán detenidos o deportados.

Los que acepten la expulsión serán enviados de regreso a sus países en cuestión de horas. Quienes se nieguen enfrentarán un procedimiento en un tribunal especial dentro de la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Respecto a las embarcaciones, Israel prevé remolcar algunas hasta puerto, mientras que otras podrían ser hundidas en el mar para impedir su reutilización. Para la operación se ha movilizado un importante dispositivo: unos 600 agentes de policía, ambulancias en alerta y hospitales preparados para atender a posibles heridos.