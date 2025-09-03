La Inteligencia danesa reconoce que un detenido por yihadismo en España era agente suyo

La Inteligencia de Dinamarca ha reconocido que un ciudadano de su país que fue detenido en 2018 por yihadismo en España era en realidad un agente secreto suyo que viajó a Siria durante los años 2013 y 2014. Este anuncio se ha producido después de que el Tribunal Supremo del país escandinavo haya fallado que las agencias debían asumir su responsabilidad públicamente.

Por tanto, el servicio de Inteligencia exterior y el de seguridad nacional, han publicado este martes dos comunicados sin precedentes, en ellos que se puede leer como "reconocen que Ahmed Samsam cooperó con los servicios de inteligencia en relación con sus viajes a Siria en 2013 y 2014, y que recibió honorarios y otros beneficios a cambio de proporcionar información sobre combatientes sirios daneses".

Sin embargo, las dos organizaciones han señalado que "como servicios de inteligencia no tienen la obligación de confirmar o negar públicamente sus capacidades y fuentes", así como que "observamos que el Supremo considera excepcionalmente que la consideración de la confidencialidad del trabajo de la Inteligencia debe priorizar el interés del ciudadano en establecer la existencia de una relación con las fuentes".

Este 'pique' entre estamentos se ha producido después de que el Supremo fallase que Samsam "tenía interés jurídico en obtener una sentencia que estableciera que sus viajes a Siria en los citados años se realizaron en colaboración con los servicios de inteligencia a cambio de una remuneración", algo que ha quedado probado durante la instrucción del caso.

Este ciudadano fue detenido en Málaga por sus supuestos lazos con el Estado Islámico, lo que llevó a viajar hasta en tres ocasiones para luchar en Siria y formar parte, presuntamente, de una organización terrorista. En 2018 fue condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Nacional y dos años más tarde fue trasladado de nuevo a Dinamarca para cumplir con el resto de la pena.