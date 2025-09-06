Un primer informe apunta a la rotura de un cable como la causa del accidente del funicular en Lisboa

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el pasado miércoles en Lisboa, donde murieron 16 personas y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, según ha confirmado inicialmente el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).
Así consta en un informe publicado en su página web, donde se explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía, el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual, lo que no tuvo efecto para detener el movimiento ni para reducir la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.
Los siguientes pasos de la investigación que ya está en marcha, según apunta la GPIAAF, son:
- Mecanismo de desconexión entre el cable y el trasmallo, con análisis del estado de fijación del cable al trasmallo y su ejecución.
- Diseño inicial del ascensor, sus sucesivas modificaciones y supuestos de los sistemas de seguridad.
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas de freno, su composición y eficacia.
- Definición del tipo de cable y su fijación a los trampolines, controles de calidad de ejecución y recepción.
- Procedimientos de mantenimiento de componentes críticos para la seguridad y su ejecución y verificación.
- Condiciones y viabilidad de realizar operaciones de inspección y mantenimiento.
- Formación, experiencia y competencia de los técnicos que intervienen en operaciones de mantenimiento.
- Supervisar la ejecución de la prestación de los servicios por la entidad contratante, incluyendo medios y frecuencia.
- Criterios de selección de proveedores de servicios.
- Capacitación, instrucción y competencias del personal de conducción para afrontar situaciones de emergencia
- Supervivencia.
- Marco legal del funicular Glória y su supervisión.
- Desarrollo de operaciones de socorro.