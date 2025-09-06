Un primer informe apunta a la rotura de un cable como la causa del accidente del funicular en Lisboa

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el pasado miércoles en Lisboa, donde murieron 16 personas y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, según ha confirmado inicialmente el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).

Así consta en un informe publicado en su página web, donde se explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía, el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual, lo que no tuvo efecto para detener el movimiento ni para reducir la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.

Los siguientes pasos de la investigación que ya está en marcha, según apunta la GPIAAF, son: