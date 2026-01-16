Indignación en Noruega tras el gesto de Corina Machado con Trump: "Es absurdo"

Dicen en círculos cercanos a la Casa Blanca que las malas palabras de Trump sobre María Corina Machado, están muy relacionadas con el hecho de que le 'robara' el Premio Nobel de la Paz. A sabiendas de la importancia que el presidente de EEUU le da a este asunto, María Corina Machado ha tenido un gesto que no ha pasado desapercibido en Noruega, el país en el que se concede el galardón.

La decisión de la líder opositora venezolana de entregar su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump ha provocado una oleada de críticas en Noruega. Dirigentes políticos de distintos partidos califican el gesto de "absurdo" y acusan al presidente estadounidense de apropiarse de méritos ajenos.

Machado entregó la medalla a Trump este jueves en la Casa Blanca como reconocimiento a su "compromiso único con nuestra libertad". Horas después, el propio Trump celebró el gesto en Truth Social, asegurando que la dirigente venezolana le había "presentado su Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho", y lo definió como una muestra de "respeto mutuo".

Desde Oslo, el Centro Nobel de la Paz recordó públicamente que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Nobel de la Paz no". En la misma línea, tanto el Comité Nobel noruego como el Instituto Nobel ya habían advertido previamente de que el galardón "no puede ser revocado, compartido ni transferido".

Para Kirsti Bergstø, líder del Partido de la Izquierda Socialista y portavoz de Exteriores, es incomprensible: "Esto es, ante todo, absurdo. El premio de la Paz no se puede regalar". Bergstø añade que las recientes amenazas de Trump sobre Groenlandia demuestran por qué no es un destinatario digno del galardón y advirtió de que "sería una locura haberle concedido el Nobel".

Más duro aún se ha mostrado Trygve Slagsvold Vedum, líder del Partido del Centro, quien subraya que "quien ha recibido el premio, lo ha recibido". A su juicio, el hecho de que Trump aceptara la medalla dice mucho de él: "Un exhibicionista clásico que quiere adornarse con los honores y el trabajo de otros".

Raymond Johansen, exalcalde laborista de Oslo y actual secretario general de Ayuda Popular Noruega, ha calificado la situación de "increíblemente embarazosa y dañina". En un mensaje publicado en Facebook, alerta de que el gesto de Machado puede perjudicar seriamente el prestigio del Nobel de la Paz y del propio comité, al politizar de forma peligrosa uno de los premios más importantes del mundo. "No puedo creer que realmente le diera el premio a Trump. ¿Qué va a decir ahora el comité Nobel?", se pregunta.

El Ministerio de Exteriores noruego ha evitado pronunciarse, recordando que el Nobel es independiente del Gobierno.