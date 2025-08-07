La India dice estar lista para "pagar un precio enorme" por los aranceles de Trump

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha expresado este jueves que su país está listo para "pagar un precio enorme" con tal de proteger a sus agricultores. El primer ministro ha pronunciado estas palabras en una conferencia sobre agricultura en Nueva Delhi y coinciden con la entrada en vigor de los aranceles propuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"El interés de los agricultores es nuestra máxima prioridad. La India nunca comprometerá los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores. Y sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo", ha señalado Modi.

Pese a que los aranceles impuestos a la India serán del 50% después de que se haya confirmado que compraron petróleo ruso. Lo cierto es que lo que siempre ha sido un motivo de disputa es la agricultura. Estados Unidos siempre ha presionado para que India le abra las puertas a los productos estadounidenses, sin embargo, Nueva Delhi no quiere cruzar esa línea roja por miedo al impacto negativo que pudiese tener sobre los millones de pequeños agricultores que conforman la base social y electoral del país.

Por su parte, el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ha tachado de "injusta, injustificada e irracional" la medida de Trump y ha manifestado en un comunicado que las importaciones de crudo ruso se justifican como "factores de mercado" y con el objetivo de "garantizar la seguridad energética de 1.400 millones de personas".

El efecto de la medida anunciada por Trump no se ha hecho esperar y los principales índices bursátiles del país asiático -el Sensex de Bombay y el Nifty 50- han registrado caídas del 0,4%. A propósito, los sectores que más han notado la caída son el tecnológico y el farmacéutico, que caían un 2%.