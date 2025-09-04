La llamativa charla entre Putin y Xi Jinping sobre cómo lograr la inmortalidad: "A los 70 años se sigue siendo un niño"

Poder vivir hasta los 150 años. Fue la conversación que mantuvieron el presidente de China, Xi Jinping y el de Rusia, Vladimir Putin, cuando se dirigían a la tribuna para ver el desfile militar en la plaza de Tiananmen, y que fue captada por un micrófono que recogía el sonido ambiente de la llegada.

"Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

Putin, respondía que gracias al desarrollo de la biotecnología los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente, y habló incluso de alcanzar la inmortalidad. El líder chino remató la conversación hablando de que los pronósticos apuntan a que en este siglo podremos vivir hasta los 150 años.

En una rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin confirmó que hablaron con Xi de longevidad. "Sí, cuando asistimos al desfile el presidente Xi habló de ello", contestó Putin al ser preguntado sobre el tema.

Berlusconi "desarrolló" el tema de la longevidad

Agregó que en su momento el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" este tema de la longevidad.

"Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", resumió el mandatario ruso.