Incertidumbre en Irán ante un posible ataque de Estados Unidos

Continúa la calma tensa en Irán ante las preocupaciones por un posible ataque de Estados Unidos. Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de cinco horas, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas.

De acuerdo a este portal web, el NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) ha expirado y algunos vuelos han retomado su ruta hacia Teherán, después de un cierre que ha obligado a las aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos. La misma plataforma ha informado poco antes de las 2.00 horas de este jueves (23.30 horas de este miércoles en España) del aviso, indicando que tiene una validez de "poco más de dos horas" en las que solo podían aterrizar o despegar de territorio iraní los vuelos internacionales con "permiso".

El cierre del espacio aéreo se ha producido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado en los últimos días con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas antigubernamentales, si bien la Casa Blanca afirmó a principios de esta semana que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario. Este mismo miércoles, el propio Trump ha afirmado que "las muertes en Irán han parado".

En este contexto, y después de que Teherán haya advertido de que podría responder en caso de ataque, la Embajada de Estados Unidos en Qatar ha emitido en la misma jornada una alerta de seguridad para sus nacionales en este país y en particular les ha recomendado "limitar los viajes no esenciales a la Base Aérea Al Udeid", que ya fue atacada por Irán en junio de 2025 en represalia por la ofensiva israelí y los bombardeos de estadounidenses contra tres de sus instalaciones nucleares.

En el mismo sentido ha actuado la legación diplomática estaounidense en Kuwait, que además ha prohibido temporalmente a la mayor parte de su personal los "desplazamientos a las instalaciones del Campamento Arifjan, el Campamento Buehring, la Base Aérea Ali Al Salem y el Campamento Patriot". Cabe recordar que Estados Unidos cuenta con bases militares en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha difundido en las últimas horas una nueva alerta de seguridad alentando a sus ciudadanos en territorio israelí a "revisar sus planes de viaje, dadas las tensiones regionales actuales", teniendo en cuenta que Teherán ha acusado en reiteradas ocasiones a Israel de azuzar disturbios y violencia durante las movilizaciones.

Washington emplazó a principios de esta semana a sus nacionales en Irán a abandonar el país, un extremo al que se han sumado en las últimas horas gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, quien ha anunciado además el cierre temporal de su Embajada en Teherán y la retirada de todo su personal del país asiático.

Albares vuelve a recomendar a los españoles que salgan de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, vuelve a recomendar a los ciudadanos con nacionalidad española que se encuentran en Irán que abandonen el país, aunque sea temporalmente, ante la posibilidad de un ataque. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Albares señaló, que ante la amenaza de EEUU de un ataque contra Irán, los nacionales españoles pueden aprovechar que "todavía hay medios comerciales para poder salir del país".

Albares subrayó que el departamento que lidera ha actualizado las recomendaciones de viaje para el país de los ayatolás, después de la represión violenta de las protestas civiles en muchas ciudades, y la posibilidad de un bombardeo de la Administración de Donald Trump.

El ministro destacó que recomienda "a los pocos españoles, algo más de 140" que viven en Irán, muchos de ellos que son dobles nacionales "y por lo tanto, que tienen su vida hecha en en Irán", que "abandonen el país, aunque solo sea temporalmente".