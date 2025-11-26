El impresionante vídeo de un incendio a gran escala en Hong Kong que ha dejado al menos cuatro muertos

Un grave incendio asola en este momento el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, y ya se ha cobrado al menos cuatro vidas, tres residentes y un bombero que falleció tras ser hospitalizado con heridas graves.

El siniestro comenzó alrededor de las 14:51 h (hora local) este miércoles, cuando se detectó fuego en el andamiaje exterior de bambú que rodeaba varias de las torres en renovación. El fuego se propagó con gran rapidez, impulsado por la estructura de bambú y las redes de protección, lo que complicó enormemente las labores de rescate y extinción.

El incendio fue inicialmente catalogado con nivel de alarma 1, pero poco después, las autoridades elevaron la alarma a "nivel 4", el segundo más alto de la escala de emergencia. Con el paso de las horas, los bomberos desplegaron decenas de vehículos, escaleras y ambulancias, mientras grandes columnas de humo negro y llamas visibles envolvían al menos tres bloques del complejo.

Heridos en estado crítico

Según datos preliminares, el complejo afectado tiene cerca de 2.000 apartamentos distribuidos en varios bloques, con alrededor de 4.000 residentes. A estas alturas, además de los cuatro fallecidos, al menos ocho personas han resultado heridas, tres de ellas en estado crítico, con quemaduras graves, y hay un número indeterminado de personas atrapadas en el interior.

Las autoridades han cerrado varias carreteras cercanas para facilitar el acceso de los equipos de emergencias y han desviado rutas de transporte público. Los servicios de bomberos y policía continúan con las operaciones de rescate, mientras evalúan la estabilidad de las estructuras afectadas.

Las causas precisas del incendio están bajo investigación, aunque expertos apuntan a posibles chispas de soldadura, colillas o materiales sueltos en el andamiaje como posibles desencadenantes.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero