Las impactantes imágenes del momento en el que un tren arrolla a un camión en Países Bajos

Unas cámaras de seguridad grabaron el impactante momento en el que un tren arrolla a un camión cargado de fruta a su paso por las inmediaciones de la ciudad holandesa de Meteren. En el vídeo se puede ver cómo el camión intenta retroceder después de cruzar las vías, pero no le da tiempo a terminar la maniobra y finalmente es embestido por un tren de pasajeros.

Según han informado medios locales, el accidente ha dejado al menos cinco personas heridas, entre las que se encuentran cuatro pasajeros y el conductor del autobús. Los hechos ocurrieron en pasado jueves 30 de octubre y en consecuencia de lo sucedido el tráfico ferroviario entre Utretch y Den Bosch quedó suspendido.

Las personas que viajaban en el tren, unas 200 aproximadamente, fueron atendidas en autobuses de evacuación, según ha informado el medio 'De Telegraaf'.

Qué pudo pasar

Por el momento no hay informaciones que expliquen las causas del accidente, aunque las autoridades están trabajando en ello. El vídeo muestra cómo el camión puede atravesar las vías sin problemas. Sin embargo, se para y cuando intenta retroceder, las vallas de seguridad se activan de nuevo.

A pesar de la gravedad del accidente, nadie ha resultado gravemente herido ni tampoco ha habido víctimas.