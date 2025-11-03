Las impactantes imágenes del derrumbe de la Torre dei Conti en Roma: un trabajador permanece atrapado

La Torre dei Conti en Roma (Italia), actualmente en renovación, se ha derrumbado parcialmente este lunes dejando al menos cinco personas heridas. Los servicios de emergencia italianos continúan trabajando para rescatar a un obrero que lleva horas atrapado bajo los escombros. El hombre, de nacionalidad rumana, está consciente y trata de cooperar con los rescatistas, según apunta el medio italiano 'Corriere della Sera'.

Riesgo de nuevos derrumbes

"Estamos intentando sacarlo con vida, pero la situación es compleja debido al riesgo de nuevos derrumbes", aseguró el portavoz nacional del cuerpo de bomberos, Luca Cari, en declaraciones a la agencia Reuters.

El primer derrumbe ocurrió alrededor de las 10:30 hora local, y el segundo unos 90 minutos después. Nubes de polvo salieron disparadas por las ventanas, acompañadas del sonido de la mampostería al caer. El segundo incidente tuvo lugar mientras los bomberos trabajaban en la estructura utilizando escaleras aéreas, aunque afortunadamente ninguno ha resultado herido.

Un rescate complicado

El trabajador atrapado sobrevivió al segundo derrumbe, pero las operaciones para sacarlo "serán muy largas y difíciles debido al alto riesgo de nuevos colapsos", ha señalado en declaraciones a los medios el jefe de la policía de Roma, Lamberto Giannini.

"La situación sigue siendo crítica. Tenemos compañeros presentes para ofrecer asistencia consular y comunicarse con las autoridades italianas. El trabajo de los bomberos es vital en este momento", ha dicho en X (antes Twitter) la ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, Oana-Silva Toiu.

Un segundo trabajador, también rumano, fue rescatado casi de inmediato y hospitalizado con heridas graves en la cabeza, aunque no se teme por su vida. Otros dos obreros sufrieron heridas leves y rechazaron tratamiento hospitalario.