Quién es Tyler Robinson, el autor del asesinato de Charlie Kirk, según el FBI

Las autoridades estadounidenses han identificado al sospechoso detenido por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Según informó la cadena NBC este viernes, se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en Utah. La noticia ha sido difundida también por la agencia EFE.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de la detención ni sobre los posibles motivos que llevaron al sospechoso a cometer el crimen, aunque por las primeras informaciones que van surgiendo se intuye que pueden ser motivos políticos. Se espera que en las próximas horas se conozcan más datos a medida que avance la investigación y se presenten los cargos de manera oficial.

El propio presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado "con un alto grado de certeza" que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles. El hombre confesó el brutal atentado a su propio padre, un excomisario de policía, que rápidamente le entregó a la Policía. De hecho, Trump contó que fue entregado por su padre a las autoridades.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, ha dicho literalmente Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El detenido se enfrenta ahora a la pena de muerte, algo que ha deseado Donald Trump si es declarado culpable.

Lo que se sabe de Tyler Robinson

Poca información hay ahora mismo además de su nombre y apellido. Pero por lo que ha hecho, y cómo lo ha hecho, podemos saber más de él de lo que parece. Es un joven de 22 años residente de Utah, y por el disparo que realizó podemos entender que tiene cierto conocimiento armamentístico.

El FBI ha confirmado además que llevaba el rifle escondido en una toalla oscura, y que tanto las balas como el rifle llevaban frases inscritas como "hola fascista, pilla esta" o "bella ciao".

Robinson había adoptado en los últimos años una postura más política, según las autoridades. El gobernador explicó también que, durante una charla con un pariente, Robinson comentó que Charlie Kirk visitaría la UVU y discutieron las razones por las que no simpatizaban con él ni con sus ideas.