Identificadas las cuatro primeras víctimas del incendio del bar de Suiza, entre ellas dos menores

La Policía suiza ha anunciado que ya se han identificado a las primeras cuatro víctimas mortales del incendio de un bar en la localidad de Crans Montana durante la Nochevieja. Se trata de dos chicas de 21 y 16 años y dos chicos de 18 y 16 años. Sus cuerpos ya han sido entregados a las familias, según han indicado las autoridades.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha señalado que un total de 24 pacientes con quemaduras están siendo trasladados desde Suiza a hospitales en Bélgica, Francia, Alemania e Italia, con apoyo de transporte de Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y Suiza.

Bélgica ha confirmado que dos mujeres belgas se encontraban en el local, una de ellas ya ha sido dada de alta después de haber sido tratada por quemaduras, mientras que la otra continúa desaparecida. El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha asegurado en la televisión pública del país, RTBF, que "podemos empezar a temer lo peor".

Aun así, ha pedido esperar a un comunicado oficial de las autoridades suizas. El Gobierno belga ofreció el viernes recibir a cinco pacientes con quemaduras graves y a dos que precisan cuidados intermedios y ha envidado a Suiza un equipo de apoyo especializado con "un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeras especializadas en quemaduras graves".

Seis adolescentes italianos continúan desaparecidos

Por su parte, Italia va a recibir a lo largo del día a una joven de 15 años llamada Sofía y que resultó gravemente quemada tras el incendio. Será trasladada al hospital milanés de Niguarda y con ella ya son ocho personas de nacionalidad italiana trasladadas en helicóptero desde los hospitales suizos.

Los otros siete siguen en cuidados intensivos, aunque en el caso de algunos "la situación está mejorando desde el punto de vista clínico" y se ha retirado la intubación a dos de ellos, según ha explicado el director de Urgencias, Filippo Galbiati.

En total, Italia ha cuantificado en 13 sus ciudadanos heridos durante la fiesta. Los cinco restantes continúan en instalaciones suizas como Zúrich o Ginebra, ya que por su "gravísimo estado clínico" no pueden ser trasladados a Italia. Además, seis adolescentes italianos siguen desaparecidos.

Según la Policía de Suiza, 40 personas han muerto tras el incendio y unas 119 han resultado heridas: de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

Bengalas en botellas de champán, la principal hipótesis

En cuanto a las hipótesis acerca de la tragedia, las autoridades se inclinan por unas bengalas adheridas a las botellas de champán, que al acercarse al techo, provocaron la rápida propagación de las llamas. "Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud.

La fiscal ha confirmado que varias personas han sido ya interrogadas, entre ellas la pareja que regenta el bar, antes de determinar si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

El local estaba recubierto por una capa de material aislante altamente inflamable, de ahí la rápida propagación de las llamas. Los testigos han descrito el lugar de los hechos como una escena propia de un campo de batalla, con personas saliendo del lugar envueltas en llamas o camareros sosteniendo en brazos a personas desmayadas por inhalación de humo.

Los expertos han descrito lo sucedido como una "tormenta de fuego", en palabras del corresponsal de Onda Cero para el este de Europa, Xavier Colás. El crecimiento explosivo de las llamas, conocido como "flash-over" provocó enormes cantidades de gases tóxicos y un aumento exagerado de las temperaturas. Así las cosas, Suiza ha decretado cinco días de luto por esta tragedia.