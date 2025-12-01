Iberia cancela sus operaciones en Venezuela hasta el 31 de diciembre

Iberia ha anunciado que cancela sus operaciones en Venezuela hasta el día 31 de diciembre. La compañía ya decidió hace dos semanas cancelar sus vuelos comerciales a este país e ir evaluando la situación para decidir cuando retomaba sus operaciones.

La aerolínea adoptó esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras compañías, que también están cancelando sus vuelos.

La suspensión se produjo después del aviso que emitió la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En este contexto, Iberia confirma que, siguiendo la recomendación de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), cancela sus operaciones en el país caribeño hasta el 31 de diciembre.

Qué pueden hacer los clientes

Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este domingo que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no ha querido dar detalles sobre la misma.

"No quiero comentarlo. La respuesta es sí", ha respondido al ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses. "No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica", ha añadido. 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' habían informado sobre la conversación.

Trump se ha referido además a la publicación del sábado en sus redes sociales en las que anunciaba que daba por "cerrado" el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense.

Sin embargo, Trump ha rechazado este argumento. "No saquen conclusiones de eso", ha pedido. La advertencia se debe a que "consideramos que Venezuela no es un país muy amigo".

Trump declaró que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.