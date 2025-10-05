Huelga de hambre entre varios activistas retenidos de la Flotilla: seis de ellos son españoles

La Global Sumud Flotilla ha informado de que al menos 22 activistas de la misión se han declarado en huelga de hambre mientras se encuentran retenidos por las autoridades israelíes, seis de ellos son españoles. En concreto, el listado difundido a través de Telegram menciona a Alejandra Martínez Velasco, a Ana María Martín López, a Simón Francisco Vidal Ferrandis, a Lluis de Moner Mayans y a Sandra Garrido Fernández.

"Desde el inicio de su intercepción en aguas internacionales el 1 de octubre, decenas de participantes de la GSF rechazan ser alimentados por la misma entidad que perpetra una campaña de hambruna genocida contra millones de palestinos en Gaza", indica el comunicado.

El grupo ha manifestado que "la hambruna no es una tragedia, sino una política" y han destacado la "valentía de poner en riesgo tu propio cuerpo para enfrentarse a una injusticia". "Desde octubre de 2023 Israel ha puesto en marcha una campaña de hambruna total cortando los alimentos, el agua, la electricidad y el combustible mientras ataca los campos, a los agricultores y los convoyes de ayuda que mantenían viva a la gente", han señalado.

El 95% de las tierras de cultivo de Gaza han quedado destruidas

Asimismo, han recordado a Jader Adnan, un preso palestino que murió el 2 de mayo de 2023 después de 87 días en huelga de hambre en una protesta por las condiciones de encarcelamiento, así como a las "generaciones de palestinos que han hecho huelga de hambre".

Según la Flotilla, la hambruna "se extiende y el 95% de las tierras de cultivo han quedado destruidas" tras los ataques del Ejército de Israel sobre la Franja. En el grupo que ha iniciado la huelga de hambre hay ciudadanos australianos, austriacos, brasileños, finlandeses, franceses, griegos, irlandeses, italianos, holandeses, suizos, turcos, británicos y estadounidenses.

Este lunes van a reunirse los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar para abordar el plan propuesto por Donald Trump para lograr la paz en Gaza y detallar el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos. El presidente estadounidense ha caldeado la previa de la misma tras amenazar a Hamás con la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, según ha informado la CNN.