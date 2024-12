Horas decisivas para Barnier en Francia: la izquierda y la ultraderecha dan por acabado a su "gobierno efímero"

El Nuevo Frente Popular (NFP) y Agrupación Nacional han clamado este miércoles en la Asamblea Nacional contra el primer ministro, Michel Barnier, en el arranque del debate sobre una moción de censura que previsiblemente pondrá fin a lo que la dirigente ultraderechista Marine Le Pen ha descrito como un "gobierno efímero".

Tres meses después de ser investido primer ministro, Barnier se acerca a su final ante la falta de consenso sobre los presupuestos. "Hoy hacemos historia", ha dicho desde el atril el diputado Eric Coquerel, miembro de La Francia Insumisa (LFI) y ponente de una tensa sesión.

Coquerel ha reiterado que el actual gobierno parte de un "insulto" a los votantes que en las últimas elecciones legislativas situaron a la izquierda como el bloque con más escaños en la Asamblea Nacional, si bien ningún partido ni familia política cuenta por sí solo con una mayoría suficiente.

El diputado de LFI ha acusado a Barnier de no negociar con el Nuevo Frente Popular las reformas presupuestarias que, según el primer ministro, necesita Francia. Sí planteó alguna concesión, "pero con la extrema derecha", ha lamentado Coquerel para justificar la previsible caída del Ejecutivo.

Por su parte, Le Pen ha recriminado a Barnier su "sectarismo" y "dogmatismo", dentro de un encendido discurso en el que ha asegurado que el Gobierno y el presidente, Emmanuel Macron, han elaborado unas cuentas públicas que castigan a la clase media y trabajadora, entre otras cosas con subidas de impuesto.

"El presupuesto que rechazamos hoy no sólo incumple las promesas (del primer ministro). No tiene dirección ni visión. Es un presupuesto tecnocrático que sigue cuesta abajo, con cuidado de no tocar el tótem de la inmigración descontrolada", ha añadido, en una alusión clara a una de los grandes ejes del programa político de Agrupación Nacional.

Alianza entre grupos

La moción prosperará gracias a un frente compartido entre la izquierda y la ultraderecha, algo que la propia Le Pen ha dicho que no le supone especial "alegría" pero que, a su juicio, viene "obligado" por las "instituciones". Las dos familias superan juntas la mayoría absoluta que necesita la iniciativa para salir adelante.

Una vez concluido el debate, arrancará la votación y los resultados se conocerán en torno a las 20.00 horas, según la cadena 'BFMTV'. Si la moción de censura prospera, como apuntan los pronósticos, supondrá la caída del Gobierno y el presidente Macron deberá buscar a otra persona como sustituta de Barnier.

Le Pen: "Vamos a acabar con un gobierno de apariencias"

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, anunció que votarán la moción de censura de este miércoles para acabar "con un gobierno de apariencias" que ha querido "prolongar las políticas" del presidente, Emmanuel Macron, y que "por intransigencia, dogmatismo y sectarismo ha impedido la más mínima concesión" a la oposición.

"La política del caos sería no acabar con este Gobierno", aseguró ante el pleno de la Asamblea Nacional, que con su grupo de 140 diputados tiene la llave para derribar al Ejecutivo de Michel Barnier.

La líder ultraderechista acusó al primer ministro de apoyarse en las mismas recetas que Macron ,"desautorizadas en las urnas" en las pasadas elecciones legislativas, lo que le convirtió en "un gobierno desprovisto de bases democráticas".

Aseguró que Barnier rechazó las exigencias de su grupo en materia deinmigración, de lucha contra la inseguridad y de protección del poder adquisitivo, y le acusó de de aplicar "una contabilidad fría, ideada en despachos burocráticos sin ponerse en el lugar de los ciudadanos" a la hora de elaborar el proyecto de presupuesto.

"Este presupuesto va contra los franceses, sobre todo los más débiles, los que tienen una pequeña pensión, los enfermos, los trabajadores pobres, esos considerados demasiado ricos para ser ayudados y no lo suficientemente pobres como para ahorrarles la apisonadora fiscal", aseguró.

Le Pen acusó a Macron de la situación delicada en la que se encuentra el país, pero no pidió su dimisión: "Solo él puede concluir si puede mantenerse, si puede seguir sacrificando la suerte de los franceses por su propio orgullo y seguir afrontando el despecho de los franceses".