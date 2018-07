Hollande celebra una reunión de crisis sobre el atentado y recibe a Sarkozy

El presidente francés, François Hollande, ha celebrado una reunión de crisis con los miembros de su Gobierno directamente implicados en la gestión del atentado mortal contra Charlie Hebdo, antes de recibir a su predecesor, el conservador Nicolas Sarkozy.

Dispositivo para detener a los responsables

Al término de la reunión de crisis del Ejecutivo, que duró alrededor de tres cuartos de hora, el primer ministro, Manuel Valls, explicó en una declaración que habían examinado el dispositivo "para detener a los individuos que cometieron" el ataque terrorista.



Una alusión, en particular a la búsqueda de los principales sospechosos, los hermanos Chérif y Said Kouachi, cuyas fotos fueron divulgadas por la policía la pasada noche junto a la de un tercero, Mourad Hamyd, que se entregó en una comisaría de la ciudad de Charleville Mézières (noreste de Francia) al saber que iban tras él.



Valls había señalado a primera hora de la mañana que durante la noche se habían realizado "varias" detenciones vinculadas con la investigación, que algunas fuentes cifraron entonces en siete, relacionadas con el entorno de los hermanos Kouachi.



Uno de ellos perdió su carné de identidad

Uno de ellos perdió su carné de identidad en el coche con el que huyeron de la sede de Charlie Hebdo, y que tuvieron que abandonar unos minutos más tarde al sufrir un accidente de tráfico al noreste de París.



En el gabinete de crisis, además de Hollande y Valls, estuvieron los titulares de Interior, Bernard Cazeneuve, Exteriores, Laurent Fabius, Defensa, Jean-Yves Le Drian, Justicia, Christiane Taubira, y Cultura, Fleur Péllerin.



El primer ministro no ofreció nuevos detalles sobre la persecución de los presuntos autores y pidió "responsabilidad" a los medios de comunicación en las informaciones que ofrecen porque algunas "pueden perjudicar el trabajo de las fuerzas del orden".



Una vez finalizada la cita del Ejecutivo, llegó al Palacio del Elíseo Sarkozy en tanto que presidente del principal partido de oposición, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), para hablar sobre el atentado y sus consecuencias con el jefe del Estado.