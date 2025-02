Un herido grave al ser apuñalado junto al monumento a víctimas del Holocausto en Berlín

Un hombre ha sido herido de gravedad al ser atacado con un cuchillo junto al monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín, según ha informado la Policía.

Todavía no se conoce el trasfondo de lo ocurrido ni si hay una relación entre el ataque y el lugar de los hechos.

Los hechos han ocurrido en torno a las 18:00 horas junto a la Puerta de Brandeburgo y la embajada de Estados Unidos según el diario alemán Tagesspiegel. La víctima ha sido herida con un "objeto punzante" y ha sido trasladada al hospital.

Detenido un sospechoso

Al cabo de unas horas la policía ha detenido a un sospechoso. "La comprobación de la identidad del sospechoso está en curso lo mismo que las investigaciones", ha informado la policía en su cuenta de X.

El portavoz de la Policía, Florian Nath, ha declarado al diario alemán Bild que todavía no han encontrado el arma del crimen y que el atacante, según testigos que estaban en el lugar de los hechos, era un hombre. “La víctima es un hombre, las heridas fueron causadas por un arma blanca. Él está en el hospital. Aún no hay información sobre la identidad del hombre. Aún no se ha encontrado el arma homicida. El autor del delito se encuentra prófugo. Testigos afirman haber visto a un hombre huyendo”.

En las últimas semanas, el país germano ha sufrido varios ataques. El domingo se produjo un ataque con cuchillo en Aschaffenburg, tras el que murieron un niño de dos años y un adulto y un atropello en Múnich en el que murió una niña y su madre.

