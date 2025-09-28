Hamás reclama a Israel que retroceda y deje de bombardear Gaza durante 24 horas para recuperar el contacto con dos rehenes

Las Brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamás- le han reclamado este domingo a las tropas israelíes que cesen sus bombardeos durante 24 horas y retrocedan en su avance en la Ciudad de Gaza para poder rescatar a dos rehenes israelíes con los que han perdido el contacto. Los dos prisioneros en cuestión son Omri Miran y Matan Angrest, con quienes se ha interrumpido la comunicación debido a los bombardeos que desde hace dos días está llevando a cabo Israel en los barrios de Sabra y Tal al Hawa.

Esta petición la han transmitido a través de un comunicado en el que han advertido de que las vidas de los dos rehenes están "en peligro". "Las fuerzas de ocupación deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 horas de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros", han manifestado, al tiempo que han insistido en que "quien avisa no es traidor".

Ambos han sido utilizados en vídeos propagandísticos

Omri Miran, de 28 años, fue secuestrado por la banda islamista el pasado 7 de octubre de 2023, cuando se encontraba en su casa, en el kibutz Nahal Oz. Precisamente, el pasado mes de abril fue utilizado en un video propagandístico de Hamás. No era la primera vez, puesto que en abril de 2024 ya había aparecido en otra grabación de los islamistas.

Matan Angrest, de 22 años, fue secuestrado el mismo día, en el mismo lugar, y también fue utilizado en una grabación publicada el pasado mes de marzo. En aquel momento su familia denunció el estado psicológico en el que se encontraba el joven, de quien decían sus parientes que no podía mover con normalidad la mano derecha, tenía la nariz rota y sus ojos y boca presentaban signos de asimetría.

Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, desde que se iniciase la ofensiva israelí -como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023- sobre la Franja de Gaza más de 66.000 palestinos han muerto. Justo hace una semana, los tanques israelíes ingresaron por primera vez en la Ciudad de Gaza. No obstante, desde hace meses hay un debate instalado sobre las prácticas que está tomando el Ejército israelí y sus restricciones a la ayuda humanitaria.