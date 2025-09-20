Hamás publica una "imagen de despedida" de los rehenes por la ofensiva en ciudad de Gaza

El grupo islamista Hamás ha difundido una imagen de propaganda psicológica en la que muestra a 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza asegurando que es una "imagen de despedida" de cara al inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital de la Franja.

"Debido a la negativa de (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y (el jefe del Estado Mayor, Eyal) Zamir, una imagen de despedida mientras la operación militar en ciudad de Gaza comienza", han escrito las Brigadas Ezedim al Qasam, el brazo armado de Hamás.

Las dos personas que no aparecen en la fotografía son dos tailandeses. Del resto, la mayoría son israelíes, dos de ellos tienen la nacionalidad estadounidense y otro es nepalí.

Quién es Ron Arad, el nombre que aparece bajo las imágenes

A todos ellos les precede una fotografía en blanco y negro de Ron Arad, un piloto de aviación israelí que cayó en Líbano después de que su aeronave fuera alcanzada en 1986. Arad acabó en manos del grupo chíi Hizbulá y, tras fracasar las negociaciones con Israel para recuperarlo, nunca se conoció su suerte ni paradero.

Por ello, en la fotografía ninguno de los rehenes aparece con su verdadero nombre, sino que todos se llaman Ron Arad y a su lado aparece un número, según el número que ocupen en la lista.

El viernes, las Brigadas al Qasam ya advirtieron de que la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza ponía en riesgo las vidas de los rehenes, asegurando que los secuestrados están "dispersos en los barrios de Gaza". "Vuestros cautivos están dispersos en los barrios de Gaza y no vamos a preocuparnos por sus vidas mientras Netanyahu esté decidido a matarlos", decía el comunicado difundido en Telegram.

"El inicio de la expansión y esta operación criminal significa que no obtendréis rehenes, ni vivos ni muertos, y su destino será el mismo que el de Ron Arad", concluye el comunicado. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que los rehenes vivos son "probablemente menos" de 20. También, contradiciéndose, aseguró que "32 están muertos, tal vez 38".