Hamás promete responder "pronto" al plan de paz de Trump para Gaza

El tiempo se agota para Hamás, que promete responder "pronto". Mohammed Nazzal, miembro de su oficina política, evita hablar de un posible acuerdo en términos de blanco y negro, y apuesta por buscar en su defecto la gama de grises. O lo que es lo mismo, si finalmente Hamás acepta el plan de Trump para Gaza, será con condiciones que podrían ser inasumibles para Estados Unidos e Israel.

"Cuando hablamos de acción política, no hablamos en términos de blanco o negro, sino que buscamos las zonas grises en las que podamos movernos. En un futuro muy próximo, si Alá quiere, Hamás anunciará su postura sobre el plan estadounidense", asegura en la cadena qatarí Al Jazeera Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás. "Haremos pública nuestra respuesta considerando los intereses supremos de la causa palestina. Hemos decidido discutir este plan, partiendo de la base de que nace con la idea de detener la guerra y alcanzar una solución", ha añadido Nazzal.

Desde las filas de Hamás admiten que han accedido a estudiar el plan norteamericano porque se basa en un objetivo común: detener la masacre en Gaza. La hoja de ruta de Trump contempla la creación de un gobierno de transición sin Hamás y tutelado por Estados Unidos con el liderazgo de Toni Blair, un alto el fuego inmediato, la desmilitarización de la Franja de Gaza, la liberación en 72 horas de los 47 rehenes vivos o muertos y, entre otras cosas, la posibilidad de negociar en un futuro un estado palestino, algo que ya ha descartado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, la Unión Europea respalda el plan de Trump para Gaza y urge a Hamás a aceptarlo. Pide una "vía creíble" hacia un horizonte político para la creación de un futuro Estado de Palestina.