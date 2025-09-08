Hamás aplaude el embargo español de armas a Israel y pide que otros países sigan su ejemplo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el embargo de armas a Israel, entre otras medidas, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

Lo ha hecho con el objetivo de frenar el "genocidio en Gaza", una medida que Hamás ha recibido como "un importante paso político y moral". Así, desde el Movimiento de Resistencia Islámica han aplaudido "la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares" a Israel, según recoge el diario 'Filastin'.

Un gran avance

Hamás considera que se trata de un gran avance dentro de "los esfuerzos internacionales para detener la guerra genocida, el hambre y el desplazamiento perpetrado contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", en referencia a la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Tras el gesto de España, Hamás ha pedido "a todos los países que exportan armas a la entidad fascista que den pasos similares". Al mismo tiempo, exigen un aumento "de todas las formas de presión política, económica y legal contra la ocupación criminal" con el fin de obligarla a "detener sus horribles masacres contra civiles en la Franja de Gaza".

Intento de tapar la corrupción

La respuesta de Israel a las medidas anunciadas por Sánchez y posteriormente respaldadas por Hamás ha sido clara. El Gobierno de Benjamin Netanyahu respondió de forma inmediata denunciando que ha sido un intento de "distraer la atención" de los escándalos de corrupción.

Al mismo tiempo, ha anunciado sanciones contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja". A ambas se les ha prohibido la entrada en Israel, además de vetar cualquier contacto gubernamental con ellas.